Житель Новочеркасска продает за 2 млн рублей свой комсомольский билет с автографом космонавта Германа Титова

Новочеркасец Андрей К. выставил на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже своего комсомольского билета с автографом советского космонавта, Героя Советского Союза Германа Титова — второго в мире человека, совершившего орбитальный космической полет (после Юрия Гагарина, дублером которого был, кстати, как раз Титов).

- Это случилось в 1988-м: Герман Степанович, тогда уже генерал-полковник, приезжал в одно секретное учреждение в Подмосковье, связанное с разработкой космических спутников, где наша воинская часть (я служил там срочную) выполняла функции охранения, с каким-то выступлением, - рассказал "КП" - Ростов-на-Дону" сам Андрей. - Я, пацан еще совсем, как узнал, выглядывал со своего поста — хотелось же посмотреть на легенду. И заметил, как помощник дежурного крутит в руках какую-то открытку с космической тематикой... Я заинтересовался, спросил — мол, зачем это, товарищ капитан. А он отвечает — автограф, говорит, хочу взять. Ну и у меня тут в голове щелкнуло: почему бы и мне не попытать такого счастья.

Снимок Германа Титова из космоса.

В общем, когда подкатила новенькая «Волга» ГАЗ-3102, которые тогда использовали для развоза больших начальников, и оттуда вышел Титов (на тот момент - первый замначальника Управления космических средств Минобороны СССР по опытно-конструкторским и научно-исследовательским работам, он возглавлял к тому же Госкомиссию по испытаниям ракетно-космических систем), парень был уже наготове.

Но — не тут-то было: космонавт в сопровождении делегации прошел мимо, Андрей только и успел сделать то, что положено по уставу: козырнул, отрапортовал - и удостоился лишь рукопожатия.

- Потом они часа два совещались в большом зале, а затем начали постепенно расходиться, - вспоминает он. - Наконец, смотрю, идет сам Титов, в генеральской форме, серьезный такой, но глаза добрые, а вокруг него - еще человек семь. Ну, что делать? Набрал в грудь воздуха — и строевым шагом к нему: так и так, товарищ генерал-полковник, разрешите обратиться. Думал — отмахнется сейчас. Но нет: остановился, говорит — обращайся, раз начал. И тут я ему свой комсомольский билет протягиваю - оставьте автограф! Дело в том, что ничего кроме военного билета да комсомольского у меня при себе не было, потому что не положено. Плюс ко всему, в книжице ВЛКСМ у меня до этого уже расписывались знаменитости: актер Калягин и сатирик Симонов.

Генерал, рассказывает Андрей, услышав про автографы деятелей культуры (свита нервно замерла), хмыкнул и говорит: ты, парень, молодец, конечно, и я Калягина уважаю, но — понимать надо, кто есть кто. Взял — да и черканул размашисто свою подпись!

На комсомольском билете новочеркасца космонавт оставил свою размашистую роспись. Фото: архив героя публикации.

- В части особо не распространялся, и нагоняй, к счастью, тоже не влепили — как-то обошлось, - говорит Андрей. - Потом, уже на гражданке, рассказывал знакомым, показывал, только что-то никто особо не проявлял интереса.

На вопрос, зачем он вдруг решил расстаться со столь ценным комсомольским билетом, новочеркасец отвечает просто: нужны деньги.

- Хочу купить машину или квартиру, - объясняет он. - А когда кто-то спрашивает, откуда, мол, такая цена — аж 2 миллиона, я говорю просто: это — автограф великого человека, раритет! Чем он хуже «Черного квадрата» Малевича, который безумных денег стоит? А это — история!

До этого, кстати, в документе уже оставили свои росписи знаменитости - актер Калягин и сатирик Симонов. Фото: архив героя публикации.

Пока, впрочем, ему поступил только один звонок — какой-то коллекционер предложил за автограф второго в мире космонавта 100 тысяч рублей, однако Андрей отказался: считает, слишком мало.

- Не продам — так потом, лет через десять, отправлю в Музей космонавтики, - говорит он.

СПРАВКА «КП»

Свой знаменитый полет Герман Титов выполнил 6-7 августа 1961 года: он продолжался 1 сутки и 1 час, за это время его космический аппарат «Восток-2» сделал 17 оборотов вокруг Земли, пролетев свыше 700 тысяч километров. Кстати, на тот момент Титову было всего 25 лет и 330 дней — и он до сих пор остается самым молодым космонавтом, побывшем на орбите.