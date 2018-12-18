2018-12-18T14:12:19+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону волонтерами стали тысячи человек

В администрации города подвели итоги Года добровольца-2018 и наметили планы для будущего развития
Ольга КУБЫШЕВА
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В донской столице за год было проведено свыше 1,1 тысячи (!) мероприятий. Фото: пресс-служба горадминистрации Ростова-на-ДонуВ донской столице за год было проведено свыше 1,1 тысячи (!) мероприятий. Фото: пресс-служба горадминистрации Ростова-на-Дону
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В нынешнем году Ростов-на-Дону оказался в центре мирового события - чемпионата мира по футболу-2018. Ведь именно в донской столице проходили сразу несколько матчей мундиаля, которые посетили десятки тысяч иностранных болельщиков. И волонтеры оказались одними из тех, кому предстояло оказать гостям радушный прием на донской земле. О реализации молодежных мероприятий на территории города рассказал начальник отдела по делам молодежи администрации города Ростова-на-Дону Андрей Косенко.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

На заседании коллегии администрации города под председательством главы администрации города Виталия Кушнарева (оно прошло в конце минувшей недели) Андрей Васильевич рассказал, что уходящий 2018-й проходил под эгидой Года добровольца. И за этот период в донской столице было проведено свыше 1,1 тысячи (!) мероприятий. Уже сейчас выдано 4 218 книжек волонтеров, которые не словами, а конкретными делами помогали в организации и проведении событий важных не только для нашего города, но и страны.

Наиболее значимые из них - День молодежи, Всероссийский слет студотрядов, 100 лет ВЛКСМ, День Победы, День России, молодежные субботники, участие в выборах и других социально значимых мероприятиях. Но, безусловно, одним из самых серьезных испытаний стал чемпионат мира по футболу-2018. В подготовке и проведении последнего приняли участие более трех тысяч (!) человек. При этом у ребят с ограниченными физическими возможностями даже была возможность углубленно изучить английский язык перед тем, как вместе с другими встречать гостей мундиаля. Тогда же был проведен и совместный с Германией международный проект «Футбол объединяет», целью которого стало создание партнерских отношений между нашими странами.

Кроме того, силами ростовских волонтеров проводились различные программы по развитию добровольческой деятельности, экологические и медицинские акции. А после трагедии в городе Кемерово (огонь в торговом центре «Зимняя вишня» унес десятки жизней детей и их родителей) ростовские волонтеры следили за порядком во время проведения возложения цветов и игрушек у памятника «Мать и дитя», что на улице Большой Садовой в Ростове-на-Дону.

ПРИЗНАНИЕ НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ

В течение всего года молодежь Ростова принимала активное участие в конкурсах и проектах, таких как «Лучшие студенты», «Лидер года - 2018», «Доброволец года», а также в конкурсе молодежных социальных проектов. Отличилась ростовская молодежь и на уровне страны. Итогом участия во Всероссийском конкурсе проектов стало то, что одиннадцать ростовских инициатив получили гранты на 1,5 млн рублей. А на днях стали известны результаты и Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018»: в нем победили сразу два волонтера из Ростова-на-Дону. Теперь они получат до миллиона рублей на развитие своих инициатив.

«Год добровольца» был торжественно закрыт праздничным концертом. Фото: пресс-служба горадминистрации Ростова-на-Дону

«Год добровольца» был торжественно закрыт праздничным концертом. Фото: пресс-служба горадминистрации Ростова-на-Дону

- Этот год придал новый импульс развитию молодежного движения, - уверен Андрей Косенко. - При этом быть волонтерами и вносить свой вклад хочет не только молодежь, но и более старшее поколение. Несмотря на то, что 11 декабря Год добровольца был торжественно закрыт праздничным концертом, наши мероприятия будут продолжаться. Добровольчество - это особое состояние души. А волонтерство - мощная социальная сила.

Не исключено, что в будущем году на территории Ростова-на-Дону начнет работу областное учреждение, которое будет координировать работу волонтеров, помогать им сверять часы и привлекать к этой деятельности и работающую молодежь.

По словам главы администрации города Виталия Кушнарева, привлечение молодежи к общественной жизни донской столицы позволит ростовчанам не только почувствовать свою причастность к судьбе города, но и внести значимый вклад в его развитие.

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