Курс на развитие: В Ростове-на-Дону озвучили планы по строительству новых детсадов, школ и поликлиник

Ростов-на-Дону идет уверенным курсом на развитие. Такой вывод можно сделать из информации о строительстве социальных объектов, озвученной на заседании коллегии администрации города. Ее возглавил глава городской администрации Виталий Кушнарев.

О проделанных результатах работы и планах на будущее рассказал директор департамента координации строительства и перспективного развития донской столицы Андрей Дикун.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ

- Развитие социальной инфраструктуры города, создание гибкой, многофункциональной системы образования и здравоохранения для улучшения качества жизни населения - одно из приоритетных направлений в работе, - начал доклад Андрей Васильевич. - В Ростове-на-Дону успешно реализуются шесть муниципальных программ, в которых департамент выступает заказчиком-координатором и соисполнителем, благодаря чему в городе активно вводятся в строй поликлиники, детские сады, школы и многое другое.

За три года в Ростове-на-Дону будут построены шесть новых школ. Фото: пресс-служба горадминистрации Ростова-на-Дону

Так, на особом контроле в администрации города вопросы образования: реализуются программы по переводу школ на односменный режим работы и созданию дошкольных мест для ребят до трех лет, а также разработана подробная дорожная карта по проектированию, строительству и реконструкции помещений для образовательной сферы.

В течение ближайших трех лет будут спроектированы новые школы на территории бывшего аэродрома «ДОСААФ», в районе Ростовского моря, в микрорайоне Темерник и на бульваре Комарова. Итого 4 865 новых мест. Не забыли и о только развивающихся районах города. Так, с 2019 по 2021 годы будут построены шесть школ на 7 849 мест. Например, в микрорайоне Суворовском в третьем квартале 2019 года будет сдана школа на 1 340 мест. Там же администрацией был выкуплен детский сад, построенный инвестором. В следующем году в жилом комплексе «Красный Аксай» планируют открыть школьный комплекс на 1 100 мест. В будущем году начнется строительство школы на такое же количество мест в Левенцовке. Кстати, там уже построены четыре детских сада и новая школа.

Кроме того, за это время будет реализован комплекс мер по проектированию, строительству и реконструкции 11 детских садов. Это позволит создать 635 дополнительных мест. Все работы планируется осуществить за счет местного бюджета, но с привлечением средств областного и федерального бюджетов.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ

Помимо строительства новых, предусмотрена реконструкция существующих образовательных учреждений. Уже открыты в этом году капитально отремонтированные лицей №69 на Ленина и школа №4 на Крепостном. Продолжаются работы по капитальному ремонту лицея №13 и лицея №69 по ул. Педагогической. В 2019-м планируется начать капитальный ремонт школ №36, 78, в школе №32 и лицее №20 будет проведена реконструкция.

С 2018 года ведутся работы по реконструкции детского сада «8 марта» на улице Нижненольной, в 2019-м он распахнет свои двери. По словам главы администрации Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева, большинство объектов проектируются за счет средств инвесторов.

- Это принципиальная задача, - подчеркнул Виталий Васильевич. - При этом проектно-сметную документацию разрабатывает и оплачивает инвестор. Этим снижается нагрузка на бюджет и сокращаются сроки выполнения работ. Есть предложение доверить инвестору возможность строительства с последующим выкупом зданий муниципалитетом, что еще больше ускорит процесс.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ - НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Кроме того, долгожданную поликлинику получат жители Железнодорожного района города. Там смогут обслуживать до 200 человек в смену. Уже в декабре текущего года заключен контракт на ее строительство, а вот следующем году ожидается завершение строительных работ.

Помимо этого, в настоящее время ведется ремонт неврологического корпуса городской больницы им. Семашко, его планируют закончить в 2020 году. Также прорабатывается вопрос о реконструкции здания обсервации роддома №5.

Важным для Ростова-на-Дону стало строительство в кратчайшие сроки уникального для города музея «Россия - моя история», где сейчас работают сразу несколько мультимедийных выставок.

В октябре 2018 открылся парк-музей "Россия - Моя история". Фото: пресс-служба горадминистрации Ростова-на-Дону

ЖКХ И ЭЛЕКТРОСЕТИ

В этом году были выделены рекордные суммы на освещение улиц - более 400 млн рублей, благодаря чему было произведено строительство электросетей на более чем 50 улицах. Общая протяженность электросетей составила 49,5 тысячи километров, в том числе и по главным улицам Ростова-на-Дону. В планах завершить эти работы во втором квартале будущего года, а далее направить силы туда, где проблема освещения еще не решена.

До конца текущего года будет завершен еще один важный социальный объект, а именно: работы по возведению кладбища в Мясниковском районе. Его общая площадь составляет около сорока гектаров.

С опережением графика идет строительство и канализационного коллектора 53. Его хотят закончить к 1 апреля 2019 года, что в свою очередь позволит канализовать всю Левенцовку и Западную промзону. В августе2019 года планируется завершить работы по проектированию коллектора 62, который позволит канализовать улицу Вересаева, Зеленый остров, район старого аэропорта и направить в него стоки с улицы Левобережной. Эти меры важны с экологической точки зрения. В декабре 2019 года завершатся работы по проектированию коллектора на улице Локомотивной.

КВАРТИРЫ ЛЬГОТНИКАМ

Ну, и наконец, в Ростове-на-Дону существует программа стимулирования жилищного строительства, по результатам которой городу будут переданы 1 156 квартир в шести домах. В ближайшие два года они позволят ростовчанам, которые стоят в очереди с 1962 года (!) на получение жилья, наконец, стать счастливыми новоселами.

Прорабатывается вопрос предоставления льготного жилья молодым учителям Ростова. Это не только стимул для молодежи, но и возможность для ростовчан получать качественное и конкурентоспособное образование по месту проживания, как подчеркнул ростовский градоначальник.

При этом, стоит отметить, что при помощи социально ориентированной жилищной политики городской администрации за предыдущие три года - 2014-2017 - за счет различных источников финансирования улучшили жилищные условия 1 730 семей, у которых в соответствии с законодательством были льготы в обеспечении жильем.

- Строительство объектов социальной инфраструктуры напрямую затрагивает интересы большинства жителей города и является одним из важнейших секторов экономики города, - подчеркнул во время коллегии Виталий Кушнарев. - Работа ведется активно, у нас достаточно хорошие темпы. Сейчас наша задача - и дальше привлекать средства инвесторов, максимально участвовать в федеральных программах, чтобы сокращать нагрузку на городской бюджет и делать жизнь горожан комфортной.

ЦИФРА В ТЕМУ

23,5 тысячи квартир. Именно столько жилья построено в Ростовской области за девять месяцев этого года. Это на 2,5 процента превысило показатели аналогичного периода прошлого года. По-прежнему значительная часть введенного жилья приходится на индивидуальное строительство - это 57,5 процента от общего ввода. Более активно в текущем году велось многоэтажное жилищное строительство. Предприятиями и организациями сдано в эксплуатацию 758,5 тысячи квадратных метров. Ростов-на-Дону - в лидерах по строительству жилья. А вот в аутсайдерах - Азов, Волгодонск, Гуково, Новошахтинск и Таганрог.

*По данным Ростовстата за январь-октябрь 2018 года.