2018-12-18T21:28:53+03:00
Спорт

Капитан «Спартака» проведет в Кашарах юбилейный турнир по мини-футболу на «Кубок друзей Дениса Глушакова»

Турнир состоится в ближайшую пятницу, 21 декабря
Александр СТЕПАНОВ
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Турнир традиционно поддерживают футболисты РПЛ из самых разных клубов. Фото: Instagram Дениса Глушакова.Турнир традиционно поддерживают футболисты РПЛ из самых разных клубов. Фото: Instagram Дениса Глушакова.
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Капитан «Спартака» Денис Глушаков, несмотря на проблемы, которые свалились на него в последнее время — и скандальный развод с женой, и неприязнь фанатов «красно-белых», решил не изменять давней своей традиции и первые дни отпуска проведет на малой родине — в Ростовской области, где под его патронажем пройдет ежегодный турнир.

- Дорогие любители футбола, 21 декабря состоится 10-й юбилейный турнир по мини-футболу на «Кубок Друзей Дениса Глушакова», приглашаем вас, - сообщил сам футболист на своей странице в «Инстаграме».

Как и всегда, местом проведения состязаний выбрана слобода Кашары — райцентр в 45 километрах от города Миллерово, где вырос сам Глушаков и откуда, собственно, начинался его путь в футбол.

Большинство подписчиков капитана «красно-белых» в соцсети на приглашение отреагировали, к слову, по-доброму:

- Хорошее дело делаешь, молодец капитан! - пишут одни. - Реальная пропаганда спортивного образа жизни не в столицах, а в станицах!

- Денис, вы большой молодец, а на всю эту дичь не обращайте внимания! - советуют другие (подразумевая, надо полагать, конфликт с болельщиками, жестко критикующими его игру уже не первый месяц).

- Ваши эмоции всем нормальным людям понятны, другой мужчина даже жестче бы говорил с изменщицей, - обращают внимание третьи на перепалку между Денисом Глушаковым и его женой Дарьей, которые взаимно обвинили друг друга в супружеской неверности, что выплеснулось, разумеется, в СМИ.

Впрочем, есть и крайне резкие высказывания в адрес футболиста — некоторые советуют ему снять капитанскую повязку.

Приглашение на турнир капитан "Спартака" разместил на своей странице в соцсети.

Приглашение на турнир капитан "Спартака" разместил на своей странице в соцсети.

Кто именно приедет на турнир в Кашары в этот раз — пока неизвестно. В прежние годы компанию друзей Глушакова представляли представители Российской премьер-лиги из самых разных клубов - братья Дмитрий и Кирилл Комбаровы, Артем Ребров, Динияр Билялетдинов, Роман Шишкин, Владислав Рыжков, Александр Данцев, Александр Максименко и др.

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