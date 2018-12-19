Массовое отравление в Шахтах: замгубернатора пообещал извиняться на коленях, если кто-нибудь заломит цену на питьевую воду

В городе Шахты Ростовской области специалисты разбираются в причинах того, почему десятки людей, из которых 19 это дети, оказались на больничных койках с отравлением. Всего, по последним данным, официально известно о 44 пострадавших.

Люди стали поступать в инфекционное отделение городской больницы уже в выходные. Все из одного поселка Аюта, симптомы - схожие: температура, рвота, диарея. К делу подключились местные власти и региональное Управление Роспотребнадзора. Последние озвучили: причина отравления - норовирус. Попасть в организм он мог через продукты, грязные руки или воду. Последний вариант эксперты называют самым вероятным, однако лабораторные испытания будут известны только к концу текущей недели.

- Можно говорить, что это отравление водой, хотя подтверждение по анализам пока только на 95 процентов, - рассказал журналистам замгубернатора по соцвопросам Сергей Бондарев. - По всем симптомам, по массовости, по другому не могли заразиться.

В поселке уже закрыты школа и детский сад. Говорят: пока до конца недели. Было увеличено хлорирование воды, которая течет из под кранов. Народ в панике скупает в аптеках лекарственные препараты.

По последним данным, официально известно о 44 пострадавших.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Более того, после рекомендации санитарных врачей пить только бутилированную или кипяченую воду, люди ринулись в магазины. А некоторые обратили внимание на цистерну, которая стояла у одного из магазинов крупной торговой сети - там воду продавали по 35 рублей за пятилитрушку. Если пришел со своей тарой - заплати всего двадцать рублей. В Сети сразу же появились комментарии по теме: «Мол, нечистые на руку коммерсанты наживаются на несчастье местных жителей». Однако оказалось, что подвоз воды и ее продажу организовали шахтинские чиновники. Об этом журналистам заявил замгубернатора.

- Я предлагаю, садимся на машины, едем туда, где глава администрации организовал точку и если вы увидите цену выше, чем в магазинах, ну я, наверное, буду извиняться перед вами на коленях, - прямо ответил Сергей Борисович. - Я вам гарантирую, что на сегодняшний день мы организовали дополнительную продажу воды ниже по цене, чем в магазинах.

А после добавил:

- На сегодняшний день с учетом износа водопровода, который существует в области, мы рекомендуем, пить бутилированную воду, чтобы просто себя обезопасить.

Местных жителей призывают к благоразумию: обращаться к врачам при первых признаках отравления и не заниматься самолечением.

- Мы не должны допустить распространения инфекции, - добавил сити-менеджер города Шахты Андрей Ковалев.

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44 отравившихся. Именно столько жителей поселка Аюта обратились к медикам с отравлением.Известно, что пятеро отказались от госпитализации. В настоящее время в инфекционном отделении больницы находятся 20 взрослых и 19 детей. Из состояние легкое и средней степени тяжести.

* По данным Правительства РО.

ВАЖНО

Как предупредить заболевание

- Воду нужно обязательно кипятить перед употреблением или пить бутилированную воду в промышленной упаковке;

- Тщательно мыть руки после посещения туалета, перед приготовлением пищи и перед едой;

- Не покупать продукты на несанкционированных рынках, у частных лиц, которые не могут подтвердить их качество и безопасность;

- Покупая продукт, обратите внимание на его качество, условия и сроки реализации;

- Не есть сырые, сваренные всмятку яйца (даже свежие от домашней курицы);

- В общественных местах пользоваться только одноразовой посудой.

*По данным Управления Роспотребнадзор по РО.

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