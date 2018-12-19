Норовирус: откуда берется и как не заболеть

В региональном Управлении Роспотребнадзор по Ростовской области назвали причину массового отравления - норовирус. Именно эта разновидность вируса и стала возбудителем заболевания, который вызвал кишечную инфекцию. По последним данным донского минздрава, к врачам обратились уже 48 человек.

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ

Специалисты говорят, что впервые о норовирусе заговорили 46-лет назад в американском штате Огайо. Он настолько заразен, что всего десять частиц могут заразить человека, поэтому особенно среди детей вирус быстро распространяется. Он может жить в организме до двух недель, но наиболее опасен в первые один-семь дней.

Эпидемиологи называют три возможных причины распространения инфекции - контактно-бытовой, то есть через немытые руки и предметы от больного к здоровому. Есть пищевой путь - через грязные фрукты-овощи. Ну, и наконец, водный - вирус содержится в жидкости, которую выпил пациент.

Люди, инфицированные норовирусом, способны заразить окружающих во время разгара заболевания и в течение следующих 48 часов. В некоторых случаях вирусы могут выводиться организма на протяжении двух недель после начала заболевания.

КАКИЕ СИМПТОМЫ

Медики говорят, что уже после первых суток появляются первые симптомы. Насторожиться стоит не только при температуре, но и сильной тошноте и рвоте. Диарея возможна, но не всегда при норовирусе. Сюда же стоит отнести слабость и головную боль.

Как правило, в течение трех суток симптомы заболевания исчезают, а иммунитета, вырабатываемого организмом, хватает примерно на два месяца. После есть вероятность снова подцепить заразу.

ЛЕЧЕНИЕ У ВЗРОСЛЫХ

Специфика лечения - восполнить воду и электролиты в организме.

- Рекомендуется частое дробное питье растворов, восстанавливающих водно-минеральный обмен, - говорится на официальном сайте шахтинской мэрии. - Наиболее эффективны Глюкосалан и Регидрон (для детей рекомендуется Регидрон БИО - он приятный на вкус и гораздо легче воспринимается детьми - авт.), а также Хумана электролит, в которых соотношение глюкозы, солей натрия и калия обеспечивает из кишечника в кровь их оптимальное всасывание.

Эти растворы следует чередовать с минералкой без газа, ромашковым или зеленым чаем.

Доктора добавляют:

- Объем жидкости, который должен выпить взрослый больной в первые шесть-восемь часов болезни, составляет от 40 до 50 миллилитров на килограмм массы тела. Возможно, и одновременное применение таких препаратов как Комплексный иммуноглобулиновый препарат, но обычно это не влияет на сроки выздоровления.

А КАК У ДЕТЕЙ

В отличие от взрослых, у детей обезвоживание организма происходит намного быстрее. А сильное обезвоживание может привести к гибели. Поэтому необходимо как можно скорее начать отпаивание ребенка.

- Для этого применяется дробное питье, - говорят врачи. - Ребенку дается жидкость по чайной ложке с интервалом примерно в 15 минут, что дает возможность жидкости всосаться. Объем жидкости, который должен выпить маленький пациент в первые 6-8 часов болезни для грудных детей составляет сто миллилитров на килограмм массы тела. Для детей старше года - от 50 до 80 миллилитров соответственно. Лекарства те же (см. выше).

Правда, если отпоить ребенка нельзя из-за постоянной рвоты или ему стало хуже, срочно звоните в скорую. В любом случае, медики советуют: самолечением заниматься не стоит, лучше сразу же обращаться в поликлинику.

КОНКРЕТНО

Как не заболеть

- Соблюдать правила личной гигиены: тщательно мыть руки перед едой и приготовлением пищи, после туалета или возвращения с улицы;

- Тщательно мыть овощи и фрукты, употреблять в пищу термически обработанные продукты;

- Пить только кипяченую воду и напитки в фабричной упаковке;

- При купании не допускать попадания воды в рот.

- Один раз в день необходимо проводить обработку всех поверхностей с хлорсодержащими дезинфицирующими средствами, с которыми контактировал зараженный человек: корпус кровати, прикроватные столики, санузлы, ручки и т.д.

- Посуду и игрушки, которыми пользовался больной, нужно кипятить. А запачканные вещи стирать при температуре не менее 60 градусов.

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