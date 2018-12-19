2018-12-19T14:56:55+03:00
Общество

Угрожал убить: в Ростове-на-Дону к 12 годам приговорили мужчину, взявшего в заложники пенсионерку

Отбывать наказание он будет в колонии особого режима
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Фото: стоп-кадр видео очевидцаФото: стоп-кадр видео очевидца
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону вынесли приговор по громкому делу захвата заложника. Об этой истории говорила вся донская столица. Молодой человек, будучи под наркотиками, бегал по улицам Северного с ножом, скрываясь якобы от сотрудников правоохранительных органов. А увидев пенсионерку, которая на свою беду вышла из магазина, он повалил несчастную на землю. Приставив к горлу тесак, стал выдвигать свои требования.

- Мне нужен автомобиль, - орал неадекватный парень, взбешенными глазами оглядывая людей.

Пока ехали реальные сотрудники полиции, мужчину пытались отговорить, но он никого не слышал. Свидетелям операции были десятки людей. Они рассказали, что когда приехали правоохранители, то территорию оцепили, вступив с мужчиной в непродолжительные переговоры.

Все произошло на Северном

Все произошло на Северном

- Один полицейский держал мужика с ножом под прицелом, кричал, чтобы бросил холодное оружие, но тот будто с ума сошел, - рассказал очевидец. - Повторял, что убьет ее... Тогда полицейский выстрелил, преступник поскольнулся на мокрой после дождя земле, а женщине удалось вырваться. Ее сразу же забрали в машину скорой помощи. На мужика надели наручники, доктора укололи ему какие-то препараты, говорили между собой, что у него ломка.

Когда мужчину доставили в правоохранительные органы, выяснилось, что он неоднократно судим - за наркотики, кражу и хранение оружия. Приговор - 12 лет. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима - вместе с рецидивистами, убийцами и насильниками.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Актуальный репортаж: перестройка экономики Донбасса
Более полутора лет прошло с того момента, как донбасские предприятия, принадлежавшие киевским олигархам, сменили собственника. Что изменилось с тех пор, стали ли жить лучше граждане этих двух республик? Об этом - в материале нашего собкорра в ДНР
Аэрофлот зарегистрировал породную группу своих служебных собак и провел их презентацию в терминале «В» аэропорта Шереметьево
19 декабря 2018 года, Москва. Аэрофлот зарегистрировал породную группу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации (РКФ) и провел ее презентацию
Новости 24
Автоинспекторы Ростова-на-Дону просят отозваться водителя такси, который помог задержать пьяного лихача
Россельхознадзор: на улицах Ростова-на-Дону торгуют фальсифицированной красной икрой
Ростовчанин продал иномарку за 400 тысяч рублей, на которой ему разрешили покататься
В Ростовской области за сутки в пожарах погибли шесть человек
Житель Шахт хотел убить отца и его сожительницу, чтобы не отдавать долг
На территории поселка Аюта, где произошло массовое отравление жителей, объявлен режим повышенной готовности
В Ростовской области заработает региональное агентство по развитию туризма
Жители Дона задолжали за газ свыше миллиарда рублей
Задохнулись в дыму: в Таганроге во время пожара в гараже погибли два человека
В Аксае во время пожара погиб один человек
В Ростове-на-Дону автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем Ford
ФК "Ростов" поддержал уволенного из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью
В Ростовской области пенсионерка застряла в вязком иле на отмели реки