Угрожал убить: в Ростове-на-Дону к 12 годам приговорили мужчину, взявшего в заложники пенсионерку

В Ростове-на-Дону вынесли приговор по громкому делу захвата заложника. Об этой истории говорила вся донская столица. Молодой человек, будучи под наркотиками, бегал по улицам Северного с ножом, скрываясь якобы от сотрудников правоохранительных органов. А увидев пенсионерку, которая на свою беду вышла из магазина, он повалил несчастную на землю. Приставив к горлу тесак, стал выдвигать свои требования.

- Мне нужен автомобиль, - орал неадекватный парень, взбешенными глазами оглядывая людей.

Пока ехали реальные сотрудники полиции, мужчину пытались отговорить, но он никого не слышал. Свидетелям операции были десятки людей. Они рассказали, что когда приехали правоохранители, то территорию оцепили, вступив с мужчиной в непродолжительные переговоры.

Все произошло на Северном

- Один полицейский держал мужика с ножом под прицелом, кричал, чтобы бросил холодное оружие, но тот будто с ума сошел, - рассказал очевидец. - Повторял, что убьет ее... Тогда полицейский выстрелил, преступник поскольнулся на мокрой после дождя земле, а женщине удалось вырваться. Ее сразу же забрали в машину скорой помощи. На мужика надели наручники, доктора укололи ему какие-то препараты, говорили между собой, что у него ломка.

Когда мужчину доставили в правоохранительные органы, выяснилось, что он неоднократно судим - за наркотики, кражу и хранение оружия. Приговор - 12 лет. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима - вместе с рецидивистами, убийцами и насильниками.