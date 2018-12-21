В госсистеме «Платон» зарегистрировано 148 тысяч большегрузов юга России

Три года владельцы автомобилей с максимальной разрешенной массой свыше 12 тонн вносят плату за использование федеральных дорог. За это время система получила большое развитие. О том, как «Платон» повлиял на регионы юга России, рассказал руководитель Южного филиала госсистемы Иван Вовчук.

- Иван, на что идут собранные средства?

- Благодаря государственной системе «Платон» на ремонт дорог и мостов собрано 62 миллиарда рублей. На эти деньги было отремонтировано более 2000 километров дорог, идет ремонт федеральной трассы Р-243 от Костромы до Перми, продолжаются работы по строительству и реконструкции 30 мостов, значительная часть которых последние несколько лет не работала из-за аварийного состояния.

- Что получили регионы юга России?

- На средства от госсистемы «Платон» была построена вторая очередь Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону, мост через Терек в Чечне, два моста в Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае; а также отремонтированы дороги в Калмыкии, Ростовской и Волгоградской областях. По выбору предпринимателей в нашем регионе приведены к нормативу самые проблемные участки трассы А-146 Краснодар - Верхнебаканский.

Построенные объекты очень востребованы перевозчиками. Например, восстановленный в Чеченской республике мост сокращает транзитный путь в направлении Северной Осетии и Ставропольского края и делает населенные пункты нескольких районов ближе на 180 километров.

Финансирование подобных объектов способствует созданию благоприятных условий для развития грузоперевозок в регионе.

- Могут ли перевозчики выбрать дороги для ремонта?

- Да, это стало возможным благодаря совместному проекту Минтранса России и ОНФ. Сегодня каждый грузоперевозчик может проголосовать за необходимый ему участок дороги на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Это реальный механизм участия - люди сами решают, на какие трассы должны быть потрачены перечисленные средства.

Благодаря этому проекту перевозчики регионов юга России имеют реальную возможность принять участие в формировании планов ремонтно-строительных работ.

- Как выглядит рынок грузоперевозок сегодня?

- В системе «Платон» зарегистрировались 445 тысяч грузоперевозчиков, которым принадлежит более 1100 тысяч транспортных средств. Благодаря работе системы этот рынок становится прозрачным для государства и бизнеса. Сегодня более двух третей рынка грузоперевозок составляют физические лица, около четверти - юрлица, 11% - индивидуальные предприниматели.

- Сколько большегрузов на юге России?

- Грузоперевозчики Южного и Северо-Кавказского округов зарегистрировали 148 тысяч большегрузов, в лидерах Краснодарский край и Ростовская область. Абсолютное большинство предпринимателей региона - физические лица, их более 75%.

- Какие нововведения в работе системы «Платон» произошли за год?

- За время работы системы мы учли и реализовали все предложения грузоперевозчиков. Например, была реализована автоматизированная система получения статистической информации, постоплата, а также усилен контроль за нарушителями системы «Платон». Система автоматической фотофиксации обеспечивает равный контроль по всей территории страны.

В июле были внесены изменения в КоАП РФ, полномочия по вынесению постановлений о штрафах переданы Ространснадзору. Это позволило выполнить требования честных перевозчиков, а также косвенно повлиять на уменьшение аварийности.

За пять месяцев грузоперевозчикам региона было вынесено более 110 тысяч постановлений, четверть из них приходится на незарегистрированные в госсистеме большегрузы. Наибольшее число штрафов получили предприниматели Ставропольского и Краснодарского краев. Общая сумма штрафов перевозчикам юга России составила более 855 миллионов рублей - эти средства, как и плата за использование федеральных трасс, направляются в дорожный фонд на ремонт дорог и мостов.

- За какие нарушения перевозчикам выписывают штрафы?

- Штрафники - только те, кто нарушал и продолжает нарушать требования законодательства. Для добросовестных перевозчиков с июля ничего не изменилось - они честно соблюдают закон и вносят плату за использование федеральных дорог.

Постановления о нарушениях приходят недобросовестным участникам рынка, которые пытаются обойти закон. Некоторые перевозчики используют одну маршрутную карту несколько раз, другие умышленно отключают бортовое устройство. Эти и другие ухищрения выявляются автоматической системой контроля.

Обращаю внимание, что резиденты России могут получить бесплатные бортовые устройства, которые просты в использовании и не требуют специальных навыков.

- Чего ждать грузоперевозчикам?

- Одним из возможных вариантов развития системы с учетом имеющегося объема информации могут стать прорывные проекты в области IT и оптимизации транспортного комплекса.

Благодаря работе системы государство получило подтвержденные данные о структуре владельцев большегрузов и количестве перевозчиков. Также налажен цифровой обмен данными с ФНС, МВД, ФССП и ФТС, что исключает факты нарушения законодательства.

Также хочу отметить успешный опыт по обеспечению безопасности передвижения автобусов во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Меньше чем за неделю 1500 автобусов зарубежных перевозчиков из 27 стран были оборудованы бортовыми устройствами системы «Платон». Это обеспечило безопасность следования иностранных болельщиков к стадионам всех городов-участников чемпионата мира, в частности, Ростова-на-Дону, Волгограда и Сочи.