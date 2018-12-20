В Шахтах массовое отравление жителей «потянуло» на уголовное дело

Названы предварительные причины массового отравления жителей поселка Аюта (город Шахты). Это норовирусная инфекция 2-го генотипа - заразный и стойкий возбудитель, виновник многих массовых кишечных расстройств.

- Причиной заражения граждан, на основании проведенных первичных исследований, явилось использование в обиходе и принятие в пищу питьевой воды централизованной системы водоснабжения, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

Пусть косвенно, но подтверждается версия местных жителей, которые сразу после массового отравления заподозрили, что канализационные стоки могли попасть в питьевую воду. Накануне здесь якобы произошла авария.

Тем временем в больницах остаются несколько десятков человек, у всех, проблемы с кишечным расстройством, но врачи считают, что уже в ближайшее время взрослых и детей начнут постепенно выписывать.

А вот у следователей, которые увидели в случившемся все признаки преступления, работа только начинается. Они намерены назначить проведение экспертизы и понять каким образом опасная зараза попала в питьевую воду, соответственно, после этого сделают оргвыводы и назовут виновных.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На территории поселка Аюта, где произошло массовое отравление жителей, объявлен режим повышенной готовности

В поселке Аюта (Шахты), где произошло массовое отравление людей, введен режим повышенной готовности. Как сообщили в администрации города, на три дня (до 21 декабря) закрыты средняя школа № 49 и детский сад № 70, которые находятся на территории поселка.

По последним данным, за медицинской помощью обратились 48 человек, госпитализировано 40 человек - 19 детей и 21 взрослый. Состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести (подробности)