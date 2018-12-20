Хвостатые подельники на видео: в ветклинике Ростова-на-Дону хитрый енот выпустил из закрытого вольера подругу

В социальных сетях умиляются видео, которое появилось на странице известной ветклиники Ростова-на-Дону. Главный символ медицинского учреждения - енот Еша - устроил побег своей подруге. Пушистый хитрец действовал решительно, быстро, ловко, в результате за несколько секунд открыл дверцу вольера, в котором находилась похитительница его сердца. Оставаться на месте преступления еноты-подельники не захотели, ретировавшись в другое место. Естественно, никто криминальную парочку ругать не стал.

- Ай да Еша, ай да молодец, - отреагировали в комментариях.

vet_dr_krotov Клиника доктора Кротова: подельники-еноты

- Вот озорник! А умный-то какой! - умилились другие.

- Прям побег из Шоушенко, - посмеялись третьи.

Стоит отметить, что озорнику не привыкать находиться в центре внимания. Он герой многочисленных публикаций в СМИ.

Ну не красавец, а? Фото: ветклиника доктора Кротова

- Супруг всегда хотел завести енота, - рассказала хозяйка Еши Надежда Козлова. - Несколько лет назад мы еще работали в разных клиниках. И он мне говорит: «Пришли клиенты, у которых щенки родились. Я уже почти взял одного, но потом тебя пожалел. Потому что знаю, что они шкоды, у нас двое деток - тебе еще третьего не хватает!» И как-то это все откладывалось. А потом случайно, когда я просматривала объявления, увидела в маленькой деревеньке за Таганрогом енота в продаже.

Так бойкий и озорной Еша оказался в клинике, которую впоследствии открыли супруги, став ее символом. За свою работу пушистик получает зарплату - сухофрукты и орешки. За лакомство может и трюк показать, к примеру, походить на задних лапках. Его подругу зовут Стеша, она появилась в клинике чуть позже - летом прошлого года. С тех пор они неразлучны. Но так как Стеша с характером, ее иногда закрывают в вольере, с чем не согласен добрый Еша. В клинике, где они живут, догадывались, как он освобождает подругу, но на видео сняли в первый раз.

vet_dr_krotov "купание младшего научного сотрудника" #кротов #ветеринарнаяклиникадокторакротова

- Ну не умница? - с улыбкой восхищается хозяйка. - Сообразительный такой!

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