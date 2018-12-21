Плюс 19 млрд рублей: бюджет Ростовской области на 2019 год принят в окончательном чтении

На 5-м заседании Законодательного собрания Ростовской области в окончательной редакции принят главный финансовый документ региона - определяющий, на что и в каком объеме будут тратиться казенные деньги.

И, кстати, их — в смысле, денег — ко второму, то есть финальному, чтению закона об областном бюджете оказалось больше, чем планировалось еще месяц назад. Как пояснила депутатам замгубернатора - министр финансов РО Лилия Федотова, законопроект дорабатывался в течение месяца по поручению губернатора Василия Голубева — в соответствии, в том числе, и с теми предложениями, которые поступили от парламентариев и муниципалитетов.

Плюс, разумеется, сыграло свой роль и принятие федерального бюджета, потому что стало ясно, на что может рассчитывать конкретно каждый регион. Ростовская область, например, получит дополнительно, как выяснилось, еще 14 млрд.

Итак, в сравнении с первым чтением доходы областного бюджета на 2019 год выросли на 18,9 млрд рублей — до 177,6 млрд, а расходы - на 18 миллиардов, т. е. до 183,7 млрд рублей.

- Сегодня мы приняли важнейший документ, который определяет тактические и стратегические задачи развития области на ближайшие годы, - отметил спикер ЗС РО Александр Ищенко. - И нынешний бюджет – это бюджет развития. В первую очередь потому, что на сорок процентов - только по сравнению с первым чтением - увеличены расходы на развитие. Речь, в первую очередь, идет об увеличении расходов на дорожное строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог. Состояние дорог – это важнейшая проблема, которая волнует, думаю, каждого жителя области, и региональные органы власти, понимая эту задачу, решают ее через увеличение средств областного дорожного фонда.

Кроме того, в областной казне предусматриваются весьма впечатляющие средства на развитие той инфраструктуры, которая именуется социальной, а именно — на строительство и реконструкцию детсадов, школ, поликлиник, больниц.

- Мы на 44 процентам повышаем расходы на здравоохранение, при этом на помощь онкобольным, на профилактику онкозаболеваний расходы увеличиваются сразу на три четверти (по отношению к 2017-му), - пояснил Ищенко. - Кроме того, более чем на 3,5 млрд рублей решено повысить статью расходов на образование, еще на 10 процентов — на сферу культура (конкретно — на ремонт и реконструкцию сельских ДК).

И вот что еще очень важно: избиратели, которые приходили на предвыборные встречи с нынешними народными избранниками, когда они были еще кандидатами, и просили и даже требовали решения своих конкретных вопросов в территориях, теперь могут вновь спрашивать с них — теперь уже предметно: что попало в список исполнения наказов на ближайший год, потому что в расходную часть региональной казны включена впечатляющая воображение и уж, конечно, муниципалитеты, сумма в более чем 3,5 млрд рублей — именно по предложениям депутатов ЗС нового, то есть 5-го созыва.

- Это все те предложения, с которыми к нынешним депутатам донского парламента обращались избиратели в ходе предвыборной кампании, - подчеркнул спикер донского парламента. - И многие из тех, кто приходил голосовать 9 сентября, могут уже в бюджете 2019 года увидеть свои пожелания и то, как они будут воплощены в жизнь. Губернатор принял решение поддержать те изменения, которые инициированы нашими гражданами. Конечно, все наказы не реализуешь, но мы очень настойчиво, планомерно занимаемся этой работой.