Три кита ЮФУ: научные школы, традиции и молодежные амбиции

Ежегодно Южный федеральный университет выпускает больше десятка тысяч (!) специалистов, которые решают важные задачи для страны, региона и его жителей. Что изменилось в качестве образования студентов в последнее время? Каким оно должно быть, чтобы идти в ногу со временем? Над чем стоит работать в ближайшем будущем? Об этом и многом другом мы поговорили с врио ректора ЮФУ Инной Шевченко.

- Инна Константиновна, ЮФУ считается флагманом образования на Юге России. Каковы, на ваш взгляд, его главные сильные стороны?

- Я бы в первую очередь назвала научные и образовательные традиции в сочетании с готовностью развиваться. У всех вузов, которые вошли в состав ЮФУ еще на этапе создания университета, есть свои научные школы, во многих дисциплинах - лидирующие как в России, так и в мире. Это что касается традиций. Говоря о развитии, необходимо упомянуть такое понятие, как междисциплинарность. Основные открытия и самые значимые прикладные разработки делаются именно на стыках различных научных дисциплин. Самый простой пример: информационные технологии, IT сейчас применяются во всех исследованиях, даже в гуманитарных, как минимум для обработки данных. У биотехнологий есть точки соприкосновения и с IT, и с робототехникой. Изучение процессов, которые протекают в звездах, может принести огромную пользу развитию энергетики. В ЮФУ есть сильные научные школы и именитые исследователи из множества отраслей. Они взаимодействуют между собой, реализуют проекты, в которых студенты тоже принимают активное участие, - исследовательская работа в нашем университете охватывает более 5 тысяч обучающихся. Такое сочетание традиций и опыта с молодежными амбициями и силами открывают перед ЮФУ колоссальные перспективы и как перед научным, и как перед образовательным центром.

- Назовите направления исследований, в которых позиции университета наиболее прочны.

- Их довольно много. Среди них и IT, и генетика, и биотехнологии, и общественные науки, и социология. У нас работает современная лаборатория, занимающаяся разработкой и исследованием интеллектуальных материалов. ЮФУ располагает одной из самых мощных в России баз для спектрографических исследований и действуют программы, в рамках которых ученые из разных организаций и стран могут приезжать для проведения исследований в наш университет. Мы в своих исследованиях используем установки класса mega science. Это, например, знаменитый Большой адронный коллайдер или ускорители элементарных частиц, принадлежащие Курчатовскому институту. Профессор ЮФУ Александр Солдатов представляет Россию в Европейской организации пользователей синхротронных центров, а Курчатовский институт традиционно является одним из стратегических партнеров нашего университета.

Выше я упоминала робототехнику. Мы базируемся в аграрном регионе, сотрудничаем с сельхозпредприятиями и как исследовательский центр можем разрабатывать уникальные робототехнические решения для агропромышленного комплекса. Кстати, об АПК. У нас в этом году зафиксирован рекорд по числу заявлений абитуриентов, подавших заявления на такую специальность, как почвоведение. По этому направлению у ЮФУ колоссальный потенциал. Прочные позиции нашего университета в инженерных науках подтверждает ряд рейтингов как российских, так и международных. Особенно приятно, что ряд из них мы получили только в этом учебном году. Значит, ЮФУ действительно развивается, и государственные программы, направленные на повышение глобальной конкурентоспособности российского образования, действуют.

Также мы ведем работу по созданию банков данных научных коллекций. Только на их основе возможно создание грамотных технических решений. Если нет базы данных - нельзя обучить нейронную сеть, нет нейронной сети - ты отстал.

- Как развиваются прикладные исследования на базе ЮФУ?

- В нынешнем году рост объема контрактов на НИОКР со стороны частных и государственных предприятий вырос на 25%, до 2 млрд рублей. Это большая сумма, и я хочу отметить, что наш университет - один из немногих вузов в стране, которые являются партнерами крупнейших отечественных предприятий. В сентябре на гидроавиасалоне в Геленджике мы подписали соглашение о сотрудничестве с «Гражданскими самолетами Сухого». ЮФУ стал вторым вузом в стране, получившим от ГСС статус официального партнера-разработчика в сфере автоматизации конструкторских работ. Наш университет - один из ключевых вузов для российского авиастроения в целом. Мы ведем обучение по таким редким направлениям, как авиастроение, гидроавиация и гидроакустика.

Стоит обратить внимание на рост интереса заказчиков к промышленным роботам. В прошлом году объем коммерческих НИОКР в этой сфере составил в нашем университете 250 млн рублей, а в этом - уже 400 млн рублей. В частности, специалисты ЮФУ разработали автоматизированные производственные линии для ТАНТК им. Бериева и завода сверхвысокочастотного оборудования «Гранит». К перспективному направлению прикладных исследований я бы отнесла разработки в сфере микроэлектроники. Сейчас, к сожалению, у России практически нет собственной элементной базы для развития этого направления. Его придется фактически возрождать, и ЮФУ примет в этом активное участие. Соответствующее соглашение мы заключили с консорциумом ключевых предприятий и вузов, обладающих компетенциями в области приборостроения и электроники.

- Что изменилось в качестве образования студентов в последнее время?

- Цикл подготовки в образовании длительный. За четыре года многое меняется, особенно в технологиях. Сейчас настоящие специалисты своего дела живут в парадигме непрерывного обучения. Нынешнему поколению студентов пророчат смену 5-6 профессий за жизнь. В таких условиях задача вуза - сформировать фундамент для освоения знаний, необходимых, чтобы справляться с практическими задачами. Поэтому развитие образования невозможно представить без участия работодателей. Чем больше партнеры предоставляют нам информации о своих практиках, кейсах и решениях, тем образование качественнее. И мы видим, что это приносит свои результаты. Процент трудоустройства выпускников ЮФУ на сегодняшний день один из самых высоких в стране - 80 процентов. Конечно, здесь тоже никуда без цифровизации. Мы развиваем систему, в которой есть кабинет работодателя, студента и преподавателя, чтобы уже на этапе обучения наш будущий выпускник учился говорить на языке своего будущего работодателя. Нужно отметить роль Ассоциации выпускников ЮФУ, которая сейчас объединяет около 200 тысяч человек. Ее работой руководит Юрий Алексеевич Колесников. Члены Ассоциации стремятся помочь и университету, и новым выпускникам в том числе в трудоустройстве.

Наличие у ЮФУ инновационной инфраструктуры позволяет участвовать в вовлечении молодых людей в предпринимательскую деятельность. Основой экономики должны быть и будут малые и средние компании, способные быстро внедрять и эффективно использовать современные технологии. В нашем университете действует система поддержки проектной деятельности Sfedu Business Station. Она включает в себя бизнес-акселератор, программы повышения квалификации, воркшопы (учебные группы, ориентированные на освоение конкретных практических навыков) и т.д. Участники данных проектов работают над кейсами наших индустриальных партнеров. Для выполнения практических задач у них есть доступ к инфраструктуре, которой располагает ЮФУ и предприятия региона. Система Sfedu Business Station также обеспечивает разработчикам решений и стартапов возможность защитить их права интеллектуальной собственности.

- По итогам вступительной кампании нынешнего года абитуриенты с наиболее высокими баллами ЕГЭ поступали именно в ЮФУ. Какую работу университет ведет по их предварительной подготовке?

- У нас есть система подготовки к поступлению в школах, комплекс предметных олимпиад. В наших воскресных школах довузовской подготовки начиная с четвертого класса обучается около пяти тысяч детей по разным направлениям. Мало подготовиться к ЕГЭ. Любой предмет нужно понимать и «чувствовать». Для нас важно качество контингента абитуриентов, в том числе потому, что от него в свою очередь зависит качество образовательных программ, которые мы сможем реализовать.

- Как-то вы сказали, что успех вуза должен быть выше личных амбиций. А что для вас означает успех ЮФУ?

- Это его академическая репутация, признание со стороны студентов, общества, преподавателей. Университет - это люди. Поэтому мы говорим о необходимости привлекать в ЮФУ не только студентов, в том числе из-за рубежа, но и новых исследователей и преподавателей, которые принесут с собой новые компетенции. Уместно говорить не о личных амбициях, а об амбициях научных коллективов, и наша задача - вовремя их увидеть и поддержать. Мы должны предоставить каждому студенту и преподавателю возможность полностью раскрыть свой потенциал.