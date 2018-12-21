На кону миллион рублей: Слепой музыкант подал в суд на аэропорт «Внуково»

- Я даже не знал, что где-то в нашей стране может быть такое бесчеловечное отношение, - не сдерживает эмоций слепой музыкант из Ростовской области Виктор Тартанов.

В свое время певец записал дуэты с Эвелиной Бледанс и Татьяной Булановой. На подходе были еще несколько - в том числе с Дианой Гурцкой, Лолитой Милявской, Домиником Джокером и Пьером Нарциссом. Окрыленный новыми знакомствами Виктор летел из столицы домой. Однако вместо сцены, света софитов, благодарных поклонников, аншлагов и просмотров на Ютуб, артист оказался в больничной палате. Теперь он требует миллион рублей у аэропорта, за то что получил сотрясение мозга и нервный срыв.

С Эвелиной Бледанс Виктор исполнил совместную песню.Фото: Личный архив героя публикации

«Я НЕ ЭКСТРАСЕНС, Я СЛЕПОЙ!»

Инцидент произошел летом. Виктор как раз возвращался в Ростов-на-Дону после встреч со знаменитостями - музыкант ослеп в 12 лет, и сейчас своим примером пытается показать другим: даже при ограниченных возможностях здоровья жизнь не заканчивается.

- У меня была плодотворная, но тяжелая рабочая неделя в Москве, - вспоминает тот день Виктор. - Накопилась усталость, и я надеялся, что в аэропорту специальная служба поможет мне без очереди пройти регистрацию и уладит все формальности. Так это было в аэропорту Ростова-на-Дону. Но не тут то было! Перед полетом я прошел через унижение и получил стресс, был выведен из себя и возмущен бесчеловечным, хамским отношением сотрудников аэропорта «Внуково». Приехав за два часа до вылета в столичную аэрогавань, я попросил пригласить мне работника службы сопровождения. Пообещали, что представитель скоро появится. Когда прошло около 25 минут, я спросил: «Где же этот человек?». Мне ответили: «Вот же он стоит!». Но я то не экстрасенс, чтобы понять, что он ждет именно меня?! Я же слепой!

В итоге, специалист предложил пассажиру пройти на посадку. Вещи он брать отказался: «Не положено».

- Я сказал ему, что хотел бы сначала сходить в туалет и попить, - продолжает Тартанов. - Но он, не обращая внимания на мои слова, молча повел к общей очереди. Голосом надзирателя из исправительного учреждения, мне было приказано самому носить свои вещи, запихивать их в какой-то ящик, чтобы определить - могу я взять их с собой на борт или нет. Я тотально слепой, то есть не вижу вообще ничего. Как я мог это сделать? Или как одновременно идти в темноте по незнакомому аэропорту и нести кладь? Сопроводить меня в туалет в его планы тоже не входило.

В аэропорту Ростова-на-Дону Виктору оказали первую помощь.Фото: Личный архив героя публикации

«В ТУАЛЕТЕ ПОТЕРЯЛ СОЗНАНИЕ»

Пассажир пригрозил, что сделает все «прямо здесь».

- Только тогда «надзиратель» подвел меня к двери туалета, сказал бросить пакеты на пол, после чего запихнул в помещение, в котором я, естественно, не мог ориентироваться, - с возмущением рассказывает Виктор. - Я быстрым шагом вошел внутрь и на полном ходу со всей силы лбом ударился о ребро полуоткрытой массивной двери. В голове зазвенело, и на какое-то мгновение я даже потерял сознание. Меня тошнило. Но несмотря на озвученные жалобы, работник аэропорта сопроводил меня в душное помещение, где летом не работал кондиционер! Более того - даже вода там не продавалась. В нем, как я мог судить из того, что слышал, находилось множество инвалидов разных категорий. Не обратив никакого внимания на мою просьбу о стакане воды, сопровождающий ушел в неизвестность. Кто-то из сердобольных женщин рядом сходил и купил мне минералку. Только минут через сорок, когда мне казалось, что я теряю сознание, появился другой паренек и проводил меня на борт самолета. Он даже нес мои сумки, говоря, что это его прямая (!) обязанность.

«Это бесчеловечно и жестоко»: Слепой музыкант подал в суд на «Внуково» и требует миллион рублей 00:00 00:00

Уже в ростовском аэропорту Виктор обратился в медпункт: ему обработали ссадины на лице, давление оказалось повышенным, еще медики предположили «сотрясение мозга». Так и оказалось. К нему добавился диагноз «ушиб шейного отдела позвоночника», а от перелома носа спасли черные очки, которые носят все слепые. Удар пришелся на них. Несколько дней певец пролежал в больнице. У него появились сильные головные боли и провалы памяти. Из-за этого пришлость отказаться от концертов и корпоративов, лечь на дорогостоящее обследование в частную клинику. Только услуги медиков вместе с лечением обошлись ему почти в 239 тысяч рублей.

Вместо сцены певец оказался на больничной койкеФото: Личный архив героя публикации

«Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОБЬЮСЬ СПРАВЕДЛИВОСТИ!»

В итоге, Тартанов подал иск в суд на аэропорт и требует возместить не только материальный, но и моральный вред. На днях в Солнцевском суде Москвы прошло предварительное слушание по этому делу. Представители компании вину не признали. Следующее заседание суда назначено на 29 января уже следующего года.

С участницей "Евровидения" Юлией Самойловой.Фото: Личный архив героя публикации

- Некоторые назвали пиаром то, что я придал этому делу огласку, - говорит музыкант. - Но для меня это дело принципа, и я обязательно добьюсь справедливости. Такое издевательство над инвалидами бесчеловечно и жестоко. Сейчас много говорят о доступной среде и о том, как важно создать равные условия для людей с ограниченными возможностями. Но по факту я знаю: бесчеловечное отношение к таким как я вовсе не редкость, а скорее, правило. Большинство молча переносят издевательства, проглатывают и переваривают обиду в себе, потому что доказать факты нарушений и компенсировать моральный вред в нашей стране фактически невозможно. А наглые беспредельщики продолжают творить беззаконие, унижать и издеваться. Они не понимают: каждый из категории «условно здоровый» может быстро и неожиданно перейти в нашу. Не надо любить инвалидов, но хотя бы элементарные понимание и милосердие должны быть?

Кстати, музыканта в его борьбе поддержала и Эвелина Бледанс, которая уверена - суд вынесет справедливое решение.

За комментариями по поводу инцидента «Комсомолка» обратилась в пресс-службу аэропорта. Однако ответа на адрес редакции пока не поступило.

Доминик Джокер помог ростовскому музыканту.Фото: Личный архив героя публикации

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Слепой ростовчанин спел дуэтом с Татьяной Булановой

- Когда супруга показала мне эту песню, над которой работала целый год, внося поправки и вкладывая свою душу и свое мастерство, у меня мужественного человека, на глазах выступили слезы, - рассказал сайту rostov.kp.ru музыкант Виктор Тартанов, который спел эту песню дуэтом с Татьяной Булановой. - Ничего подобного я не слышал! Эта песня - настоящий гимн любви! Моя жена вложила в нее свою душу. Сейчас мы ждем третьего ребенка, а потому эта композиция для нас очень памятна. И, конечно, нам захотелось, чтобы женскую партию исполнила певица с чистой репутацией, не запятнавшая себя скандалами и грязью (подробности)

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