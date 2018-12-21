В Ростове-на-Дону вновь ввели запрет на высотки в центре и точечное строительство

В ходе 33-го заседания городской думы южной столицы приняты новые изменения в Правила землепользования и застройки, которые, по сути, вводят ограничения на высотное строительство в историческом центре города, а также запрещают точечную застройку.

- После принятия нового Генплана мы, в соответствии с федеральным законодательством, должны были изменить свои ПЗЗ — плюс учли все старые и существующие ошибки, и у нас, наконец, появился качественный документ, по которому город будет строиться дальше, - пояснил «КП» - Ростов-на-Дону» депутат Валерий Левченко. - В него, правда, еще будут внесены изменения — к лету, когда областное Минкультуры предоставит нам данные по ограничениям по памятникам, но это будет касаться центра.

Главное принципиальное отличие нового свода правил — то, что в нем изменены коэффициенты по допустимой высотности зданий и плотности застройки. То есть в центральной части эти показатели снижены, а вот в новых микрорайонах — Суворовском, Платовском, Левенцовском — наоборот.

Как выяснила «Комсомольская правда», это означает, например, что если застройщик объявил о намерении возвести жилое здание до четырех этажей, у него должен иметься под это участок площадью не менее 10 соток, от четырех до двенадцать этажей — уже от 15 до 30 соток, а уж под высотное строительство — нужна территория более тридцати соток, но, опять же, при проектировании следует учитывать так называемый коэффициента площади застройки, предусматривающий места для парковок, зеленой зоны и т. д.

Впрочем, говорит Левченко, понятия точечной застройки как таковой в законодательстве нет, а вот ограничения существовали и прежде, но — их обходили: просто застройщики пользовались наличием так называемых «предельных параметров», отходя от них по своему усмотрению, в результате и получалось безобразие с появлением «свечек» на крохотных пятачках свободной земли.

Теперь же, по его словам, ужесточены сами нормы, и лавировать у излишне ловких строительных компаний уже не получится — по крайней мере, столь откровенно, как до сих пор.