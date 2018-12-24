Добыл бензопилой: известный актер из Таганрога Павел Деревянко вырезал из льда «Оскара»
Известный актер из Таганрога Павел Деревянко регулярно радует своих поклонников подробностями своей личной жизни. То выложит снимки из спортивного зала, то с отдыха, то постит карточки из родного города. На этот раз актер, отправившись на тематический фестиваль, похвастался собственной статуэткой «Оскора». Ее он вырезал из льда с помощью бензопилы и крутого помощника.
- Рoскошное орудие труда - бензопила! Пару дней назад, мы с коллегами и друзьями трудились в Парке Победы, вырезали из льда разнообразные фигуры. Мы, с моим напарником делали Оскара. Ну, как получился, - написал Павел на своей странице, выложив несколько снимков результатов труда.
Стоит ли говорить, что фанаты не стали жалеть добрых слов? «Классно, у вас собственный «Оскар», «Круто», «Оскар на тебя похож, Павел», «Техасская резня снеговиков», «Ой, Павел теперь с «Оскаром», «Талантливый человек талантлив во всем» (авторские орфография и пунктуация сохранены).
Стоит отметить, что среди участников фестиваля были Иван Охлобыстин, Алексей Чадов (он на своей странице похвастался снимком своей работы, которую назвал «Холодный револьвер»), Владимир Удовиченко, Мария Миронова и Мария Голубкина.
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