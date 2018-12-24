2018-12-24T09:49:20+03:00
Общество

Добыл бензопилой: известный актер из Таганрога Павел Деревянко вырезал из льда «Оскара»

Поклонники восхищены результатом и требуют добыть теперь и настоящую статуэтку
Ольга КУПОРОВА
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У Деревянко есть свой "Оскар"! Фото: pablo_derevyankoУ Деревянко есть свой "Оскар"! Фото: pablo_derevyanko
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Известный актер из Таганрога Павел Деревянко регулярно радует своих поклонников подробностями своей личной жизни. То выложит снимки из спортивного зала, то с отдыха, то постит карточки из родного города. На этот раз актер, отправившись на тематический фестиваль, похвастался собственной статуэткой «Оскора». Ее он вырезал из льда с помощью бензопилы и крутого помощника.

- Рoскошное орудие труда - бензопила! Пару дней назад, мы с коллегами и друзьями трудились в Парке Победы, вырезали из льда разнообразные фигуры. Мы, с моим напарником делали Оскара. Ну, как получился, - написал Павел на своей странице, выложив несколько снимков результатов труда.

Стоит ли говорить, что фанаты не стали жалеть добрых слов? «Классно, у вас собственный «Оскар», «Круто», «Оскар на тебя похож, Павел», «Техасская резня снеговиков», «Ой, Павел теперь с «Оскаром», «Талантливый человек талантлив во всем» (авторские орфография и пунктуация сохранены).

pablo_derevyankopablo_derevyanko
Рoскошное орудие труда - бензопила!
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Стоит отметить, что среди участников фестиваля были Иван Охлобыстин, Алексей Чадов (он на своей странице похвастался снимком своей работы, которую назвал «Холодный револьвер»), Владимир Удовиченко, Мария Миронова и Мария Голубкина.

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Сейчас тресну от удовольствия. Моя ракета победила на #ледоваямосква !!!))
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