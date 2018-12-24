Академия психологии и педагогики: классическое академическое образование, основанное на традициях научных школ

Академия создана путем реструктуризации Академии педагогического образования и факультета психологии ЮФУ.

В настоящее время Академия включает 14 кафедр, на которых трудятся 185 преподавателей. Из них 24 доктора наук и более 100 кандидатов наук. Сегодня в Академии учатся 3 560 обучающихся - бакалавров, магистрантов, специалистов, аспирантов. В 2019 году Академия психологии и педагогики готова принять более 1 000 абитуриентов на бюджетную форму обучения.

Студентами Академии могут стать выпускники школ и колледжей, которые смогут получить современное образование бакалавра и специалиста по направлениям подготовки: психология, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование, педагогическое образование (дошкольное образование, начальное образование), педагогическое образование с двумя профилями (технология и изобразительное искусство, начальное образование и иностранный язык), профессиональное обучение (по отраслям) логистический и технический сервис автомобильного транспорта.

В ЮФУ можно получить статус «Кандидат в студенты ЮФУ», позволяющий участвовать в научно-образовательной жизни университета, будучи школьником: участвовать в профильных сменах, неделях академической мобильности, конкурсах и олимпиадах. Статус «Кандидат в студенты» позволяет получить дополнительные три балла при поступлении.

Фото: предоставлено Академией психологии и педагогики

С 2017 года Академия психологии и педагогики реализует проект по заключению договоров на целевое обучение. Уже на этапе обучения студент, магистрант может заключить такой договор с организацией, которая обеспечивает ему базу для прохождения практики на время его обучения в Академии и гарантированно принимает его на работу по окончании обучения.

Академия психологии и педагогики имеет локации:

344038, ЮФО, Ростовская область, Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 13.

344065, ЮФО, Ростовская область, Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 116.

Сайт Академии психологии и педагогики http://app.sfedu.ru/

Сайт Южного федерального университета https://www.sfedu.ru/

Портал абитуриентов abitur.sfedu.ru

Портал Образовательного кластера

obrklaster.sfedu.ru

kandidat.sfedu.ru

Директор Академии психологии и педагогики - Кирик Владимир Александрович, е-mail: vakirik@sfedu.ru, телефон: 8 (863) 218-40-00 (доб. 10750).

Центр сопровождения обучающихся (бакалавриат, специалитет, магистратура): +7 (863) 218-40-00 (доб. 11618).

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