2018-12-24T11:06:57+03:00
Общество

Как поступить в вуз: необходимые баллы, сроки подачи документов, дни открытых дверей

Наталья ВЕСНИНА
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Фото: предоставлено Академией психологии и педагогикиФото: предоставлено Академией психологии и педагогики
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Подать документы для поступления в Южный федеральный университет можно лично в приемную комиссию, направить по почте по адресу: 344006, г.Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, по электронной почте e-mail: zpk@sfedu.ru или on-line на сайте ЮФУ через личный кабинет абитуриента.

Поступающий на обучение по программам бакалавриата или специалитета вправе подать заявление о приеме не более чем по 3 направлениям подготовки. Абитуриенты могут предоставить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.

Фото: предоставлено Академией психологии и педагогики

Фото: предоставлено Академией психологии и педагогики

Сроки приема документов

Прием документов в приемной комиссии стартует 20 июня 2019 года для всех форм обучения. Дата окончания приема документов по результатам ЕГЭ - 26 июля 2019 года; по результатам вступительных испытаний, которые вуз проводит самостоятельно, - 11 июля 2019 года.

Дни открытых дверей

Для абитуриентов в Академии проводятся Дни открытых дверей. Они проходят по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 116, корпус 4, этаж 1, лекторий 1.

Запланированы следующие даты Дней открытых дверей: 9 декабря 2018 года, 17 февраля 2019 года, 31 марта 2019 года и 28 апреля 2019 года. Начало в 12:00.

Информация о приеме документов:

www.sfedu.ru - официальный сайт Южного федерального университета, раздел "Школьнику" - "Поступление".

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