Фейерверки запускаем с умом! Новогодние праздники без неприятностей

Ждать остается совсем немного, а еще столько надо успеть! Грамотная подготовка - практически 90 процентов залога того, что семейное торжество пройдет на идеальной волне. А неприятности поджидают за каждым углом. Речь идет не о хвостатом Ваське, который традиционно охотится за новогодней елкой, а о серьезных последствиях - пожарах и травмах. Давний друг и эксперт «Комсомолки» дал несколько советов о том, как избежать новогодних неприятностей.

ПРОЧНАЯ ПОДСТАВКА ПОД ЕЛКУ, ЧТОБЫ УДЕРЖАЛА НАПАДЕНИЕ ПИТОМЦА

Какую елку выбрать? Искусственную или настоящую?

- Это дело вашего вкуса, ну, и кошелька, - пояснил Игорь Тягненко, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ростовской области. - Начнем с искусственной. Обязательной сертификации не существует, но некоторые производители, чтобы доказать качество товара, прилагают такой документ. Обратите внимание на показатели горючести и токсичности. Отмечу, что во многих странах из-за высокой токсичности запрещены к продаже ели из полимерных отходов.

Игорь Тягненко знает о безопасном празднике все, даже чуть-чуть большеФото: Ирина ПОТЕРЯ

Что касается настоящих деревьев, то они могут воспламениться быстрее искусственного, особенно если стояли в помещении продолжительное время.

По словам эксперта, важнее другое. Новогодняя красавица не должна находиться в квартире на путях эвакуации (к примеру, закрывать частично выход на балкон), примыкать вплотную к стенам, а тем более к обогревателю, камину, плите или батарее. Еще один важный момент - прочное основание. Это могут быть и современные подставки или старый, но проверенный «советский» вариант - ведро с песком или пластиковыми бутылками с водой. Елка не должна упасть от сквозняка либо после удара лапкой домашнего питомца.

БАБУШКИНЫ ГИРЛЯНДЫ ПРОВЕРИТЬ!

Опасность падения елок не только в том, что могут разбиться игрушки либо получить психологическую травму домашний питомец, но и в возможном замыкании гирлянды.

- Первым делом надо проверить огни. К примеру, у меня сохранились раритетные, они красивые, но могут быть опасны, - говорит Игорь Тягненко. - В этом году, наряжая елку у себя дома, на гирлянде заметил уже потрескавшуюся изоляцию, такую точно вешать нельзя. Потому советую всегда перед использованием расправить иллюминацию на полу, включить и тщательно проверить. Лишним точно не будет.

Яркие огни должны быть смонтированы с соблюдением требований правил устройства электроустановок.

Успех праздника в правильной подготовке.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- Советую при украшении все-таки применять электрические гирлянды и иллюминацию, которая имеет соответствующий сертификат соответствия, - поясняет подполковник. - Украшать елку следует огнями заводского изготовления, а эксплуатация должна осуществляться строго по инструкции к данному изделию. Если даже только одна из лампочек перегорела, а тем более появился неприятный запах, то либо выясните и устраните причину, либо откажитесь от ее использования.

При покупке новой лучше не гнаться за привлекательно низкой ценой. Многие производители экономят на безопасности. Есть вероятность, что могут рассоединиться проводки на устройствах, которые регулируют частоту включения лампочек, и на вилке. Уходя из дома, обязательно надо выключать все гирлянды.

НИКАКИХ САЛЮТОВ В ДОМЕ!

Салюты, фейерверки, петарды никогда не должны зажигаться в помещениях. Бенгальские огни - можно, но очень осторожно. Все остальное надо запускать исключительно на улице. Во многих донских городах местные власти выделили специальные площадки для тех, кто хочет свой салют показать да на чужой посмотреть. Они расположены подальше от линий электропередач, жилых домов и припаркованных машин. Узнать адреса можно на официальных порталах администрации. В Ростове, увы, адреса площадок пока еще неизвестны, а потому при запуске надо исходить из благоразумности - подальше от того, что может загореться.

- Фейерверки, салюты и прочие огни рекомендуем приобретать только в специально оборудованных отделах и магазинах, - поясняет эксперт МЧС. - Прежде чем использовать - а не после - прочтите инструкцию, размещенную на каждом изделии, и строго ей следуйте. Общие рекомендации такие: запускать салюты только на открытом воздухе, устанавливать на твердую ровную поверхность, поджигать салют на расстоянии вытянутой руки, зрители должны находиться на расстоянии 10-50 метров от коробки (расстояние указано в инструкции). И еще один важный момент: никогда не позволяйте детям запускать салюты.

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК И ДРУГ - ОГНЕТУШИТЕЛЬ!

На самом деле огнетушитель должен быть в доме всегда. Перед праздниками лучше проверить срок годности и поставить поближе к елке. Практика показывает, что старые гирлянды значительно реже становятся причинами пожара, нежели залетевшая с улицы ракета.

- Лично у меня углекислотный огнетушитель, - говорит Игорь Тягненко. - Он позволяет избежать пожара на ранней стадии, при этом, в отличии от порошкового, не портит соседние с загоревшимся предметы.

Если вдруг в квартиру залетел горящий факел, который, соответственно, шумит и бьется о стены, его можно накрыть, к примеру, кастрюлей, но лучше покинуть помещение, так как он все-таки может серьезно травмировать лицо и руки. Если начался пожар, то либо использовать огнетушитель, либо накрыть воспламенение одеялом или пледом, чтобы исключить доступ кислорода, после чего, исходя из ситуации, звать на помощь.

ДОСЛОВНО

В толпе при пожаре не идите против общего движения!

- Многие в этом году пойдут на новогодние праздники в кинотеатры, торговые центры. Советую при входе посмотреть планы эвакуации, понимать, в какую сторону двигаетесь и как будете возвращаться, - советует Игорь Тягненко. - Если начался пожар, валит дым, соответственно, уходить нужно в противоположную сторону.

Противостоять бегущей толпе не следует: могут задавить. Если у вас есть ощущение, что вам надо в другую сторону, постарайтесь выйти из нее, к примеру, прижавшись к стене. Держите детей всегда впереди! Помните, что дым распространяется поверху, то есть следует двигаться ближе к полу. Учитывая, насколько едкий дым от горения современных облицовочных материалов, сразу же прикрывайте рот платком, элементом одежды - порвите рубашку, юбку, кофту.

ВАЖНО!

Правила безопасности

* Научите детей грамотно обращаться с газовой плитой, проговорите с ними правила безопасного поведения;

* не оставляйте детей играть у елки без присмотра взрослых, не позволяйте пользоваться открытым огнем (спичками, свечами и прочим);

* покупайте электрические гирлянды заводского производства с последовательным подключением лампочек;

* храните фейерверки и салюты в недоступном для детей и домашних животных месте, запускайте только строго в соответствии с инструкцией.