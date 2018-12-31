Новогодние развлечения 2018-2019 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий, куда сходить. Как рассказали в городском Управлении культуры, для жителей и гостей донской столицы приготовили необычные квесты, народные гуляния и хороводы вокруг елки, а также театрализованные представления. Желающих поразвлечься на свежем воздухе ждут во всех парках города.

Конечно, центром праздничного притяжения станет главный городской парк - имени Максима Горького. Возле новогодней елки каждый день там будут выступать кавергруппы, диджеи и лучшие коллективы города. На протяжении всех зимних праздников там будут работать домики с горячей едой и напитками, а также ярмарка сувениров и поделок ручной работы.

КОНКРЕТНО

Где погулять и повеселится

31 ДЕКАБРЯ

Парк им. М. Горького

Торжественная встреча Нового 2019 года с прямой трансляцией поздравления Президента Российской Федерации и праздничным фейерверком.

С 18:00 начнутся праздничные шоу и концерт. Запланирована обширная программа с участием кавер-групп, розыгрышем подарков, подведением итогов конкурса «Копилка новогодних чудес», награждением победителей и множество других сюрпризов. Там же развернутся точки быстрого питания с зонами барбекю, где каждый желающий сможет подкрепиться горячими напитками и блюдами, приготовленными на открытом огне.

31 декабря

Парк «Левобережный», (ул. Левобережная, 3),

В 11:00 - Развлекательное мероприятие «Наступает новый год» (игры и новогодний хоровод вокруг елки)

Парк им. Н. Островского (просп. Сельмаш, 1а),

11:00 - Развлекательное мероприятие «В день последний декабря» (игры и новогодний хоровод вокруг елки)

1 ЯНВАРЯ

Парк им. М. Горького

в 11:00 от главной елки, для всех желающих, состоится Городской новогодний забег. Традиционный городской новогодний забег «Побегай 1 января» это костюмированный праздник бега и здорового образа жизни, в котором можно участвовать всей семьей. Маршрут забега составит четыре километра и пройдет по пешеходной части улицы Пушкинской - от парка Горького до Театрального проспекта.

Парк «Левобережный», (ул. Левобережная, 3),

11:00 - Танцевальный марафон у елки «Новый год пришел»

Парк им. Н. Островского, (просп. Сельмаш, 1а),

11:00 - Развлечение у новогодней елки «Наш веселый новый год»

Парк им. Н. Островского, (просп. Сельмаш, 1а),

14:00 – Танцевальный марафон у елки «Новогодние смешинки»

2 ЯНВАРЯ

Парк «Левобережный», (ул. Левобережная, 3),

11:00 - Интерактивно-развлекательная программа «Новогодняя канитель с Машенькой»

Парк им. Октября, (ул. 56-й Армии),

11:00 - «В парк всей семьей» - музыкально-игровая семейная программа, конкурс на лучшего семейного Снеговика

Парк им. Н. Островского, (просп. Сельмаш, 1а),

11:00 - Новогоднее гулянье с Марьюшкой «Новогодняя карусель»

Парк культуры и отдыха Дружба, (ул. Капустина 1/1а),

12:00 - «Полицейский Дед Мороз!»- театрализованная игровая программа с участием госавтоинспекции г. Ростова-на-Дону

Парк им. М. Горького

С 12:00 до 20:00 - праздничные программы, выступление артистов и музыкантов, проведение викторин с призами.

3 ЯНВАРЯ

Парк им. М. Горького

С 12:00 до 20:00 - праздничные программы, выступление артистов и музыкантов, проведение викторин с призами.

4 ЯНВАРЯ

Парк им. М. Горького

с 12:00 до 20:00 - праздничные программы, выступление артистов и музыкантов, проведение викторин с призами.

Парк культуры и отдыха «Дружба», (ул. Капустина, 1),

13:00 - Мини-футбольный турнир «Зима – 2019»

Парк «Левобережный», (ул. Левобережная, 3),

11:00 - Новогодние поздравления от Деда мороза

Парк им. Октября, (ул. 56-й Армии),

11:00 - «Зимние старты» - спортивная эстафета, игры, зарядка на свежем воздухе

Парк им. Н. Островского, (просп. Сельмаш, 1а), 11:00 - Новогодние поздравления от гостей парка «Подарок для елочки»

5 ЯНВАРЯ

Парк им. М. Горького

с 12:00 до 20:00 - праздничные программы, выступление артистов и музыкантов, проведение викторин с призами.

Парк им. Октября, (ул. 56-й Армии),

10:00 - «Зимние забавы» - программа игр на свежем воздухе (игра в снежки, лепка снежных фигур и раскрашивание.

Детский парк им. В. Черевичкина (пл. Театральная, 6),

10:00 - Творческие мастерские для особых деток РГООИ «Надежда» изучение рождественских колядок

Парк «Левобережный», (ул. Левобережная, 3),

12:00 - Игровая программа «Чудо в новый год»

Парк им. Н. Островского, (просп. Сельмаш, 1а),

12:00 - Развлечения в новом году «Зима-пора чудес» (загадки, танцы, игры)

Парк культуры и отдыха Дружба, (ул. Капустина 1/1а),

13:00 - «Зимние забавы!»- игровая программа с участием творческих коллективов города Ростова-на-Дону

Для жителей и гостей донской столицы приготовили необычные квесты, народные гуляния и хороводы вокруг елки, а также театрализованные представления.Фото: Евгения ГУСЕВА

6 ЯНВАРЯ

Парк им. М. Горького

с 12:00 до 20:00 - праздничные программы, выступление артистов и музыкантов, проведение викторин с призами.

По ул. Б. Садовой от проспекта Театрального до парка им. М. Горького,

17:00 - Флешмоб «Шествие Дедов морозов»

Парк им. Н. Островского, (просп. Сельмаш, 1а),

12:00 - Развлекательная программа «Приглашаем в гости к нам»

Детский парк им. В. Черевичкина (пл. Театральная, 6),

12:00 - Развлекательная программа для детей «Канун Рождества»

Парк им. Октября, (ул. 56-й Армии),

14:00 - «Рождественские колядки» - программа детских народных зимних игр, колядок

Парк культуры и отдыха Дружба, (ул. Капустина 1/1а),

15:00 - «Под чистым небом Рождества» (рождественские калядки с участием ансамбля казачьей песни «Звонница»)

Соборная площадь

12:00 - Праздник «Рождественские чудеса»

Парк им. М. Горького

17:00 - флешмоб «Шествие Дедов морозов». Зимние волшебники пройдут по Большой Садовой - от проспекта Театрального до парка Горького. В конкурсе на лучшего Дедушку сможет принять участие каждый желающий, достаточно иметь костюм или даже часть костюма и желание привнести в жизнь людей чудо.

7 ЯНВАРЯ

Парк им. М. Горького

с 12:00 до 20:00 - праздничные программы, выступление артистов и музыкантов, проведение викторин с призами.

Соборная площадь

12:00 - Праздник «Рождественские чудеса»

Парк им. Октябрьской Революции, (пл. Театральная 3),

11:00 - Новогодние представления в Театре Папы Карло

Парк культуры и отдыха 1 Мая, (ул. Большая Садовая, 127),

12:00 - Концертная театрализованная программа «Рождества волшебные мгновенья…». Объявление победителей, за лучшее новогоднее украшение, созданное в домике Деда Мороза

Пр. Коммунистический, 24,

12:00 - Праздничное мероприятие «Рождественская Елка»

Парк им. Октября, (ул. 56-й Армии),

12:00 - «Рождественская история» - интерактивная тематическая программа о рождении Христа

Парк им. Н. Островского, (просп. Сельмаш, 1а),

12:00 - «Рождественский перезвон» (с участием народного хора «Майдан»)

Парк «Левобережный», (ул. Левобережная, 3),

12:00 - Интерактивно-развлекательная программа «Рождественские встречи»

Возле новогодней елки каждый день там будут выступать кавергруппы, диджеи и лучшие коллективы города.Фото: Евгения ГУСЕВА

8 ЯНВАРЯ

Парк им. М. Горького

с 12:00 до 20:00 - праздничные программы, выступление артистов и музыкантов, проведение викторин с призами.

Соборная площадь

12:00 - Праздник «Рождественские чудеса»

Парк им. Октябрьской Революции, (пл. Театральная 3),

11:00 - Новогодние представления в Театре Папы Карло

Парк культуры и отдыха Дружба, (ул. Капустина 1/1а),

13:00 - «Новогодний подарок – ростовчанам!» (музыкальная программа с участием регионального, творческого, благотворительного проекта «Мы-местные!»)

Парк им. Н. Островского, (просп. Сельмаш, 1а),

12:00 - Литературная викторина «Новогодние страсти»

13 ЯНВАРЯ

Парк им. Н. Островского, (просп. Сельмаш, 1а),

12:00 - «Наш странный старый новый год» (развлекательная программа).

*По данным аминистрации Ростова-на-Дону.

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