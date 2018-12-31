Новогодние развлечения 2018-2019 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий, куда сходить
Новогодние развлечения 2018-2019 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий, куда сходить. Как рассказали в городском Управлении культуры, для жителей и гостей донской столицы приготовили необычные квесты, народные гуляния и хороводы вокруг елки, а также театрализованные представления. Желающих поразвлечься на свежем воздухе ждут во всех парках города.
Конечно, центром праздничного притяжения станет главный городской парк - имени Максима Горького. Возле новогодней елки каждый день там будут выступать кавергруппы, диджеи и лучшие коллективы города. На протяжении всех зимних праздников там будут работать домики с горячей едой и напитками, а также ярмарка сувениров и поделок ручной работы.
КОНКРЕТНО
Где погулять и повеселится
31 ДЕКАБРЯ
Парк им. М. Горького
Торжественная встреча Нового 2019 года с прямой трансляцией поздравления Президента Российской Федерации и праздничным фейерверком.
С 18:00 начнутся праздничные шоу и концерт. Запланирована обширная программа с участием кавер-групп, розыгрышем подарков, подведением итогов конкурса «Копилка новогодних чудес», награждением победителей и множество других сюрпризов. Там же развернутся точки быстрого питания с зонами барбекю, где каждый желающий сможет подкрепиться горячими напитками и блюдами, приготовленными на открытом огне.
31 декабря
Парк «Левобережный», (ул. Левобережная, 3),
В 11:00 - Развлекательное мероприятие «Наступает новый год» (игры и новогодний хоровод вокруг елки)
Парк им. Н. Островского (просп. Сельмаш, 1а),
11:00 - Развлекательное мероприятие «В день последний декабря» (игры и новогодний хоровод вокруг елки)
1 ЯНВАРЯ
Парк им. М. Горького
в 11:00 от главной елки, для всех желающих, состоится Городской новогодний забег. Традиционный городской новогодний забег «Побегай 1 января» это костюмированный праздник бега и здорового образа жизни, в котором можно участвовать всей семьей. Маршрут забега составит четыре километра и пройдет по пешеходной части улицы Пушкинской - от парка Горького до Театрального проспекта.
Парк «Левобережный», (ул. Левобережная, 3),
11:00 - Танцевальный марафон у елки «Новый год пришел»
Парк им. Н. Островского, (просп. Сельмаш, 1а),
11:00 - Развлечение у новогодней елки «Наш веселый новый год»
Парк им. Н. Островского, (просп. Сельмаш, 1а),
14:00 – Танцевальный марафон у елки «Новогодние смешинки»
2 ЯНВАРЯ
Парк «Левобережный», (ул. Левобережная, 3),
11:00 - Интерактивно-развлекательная программа «Новогодняя канитель с Машенькой»
Парк им. Октября, (ул. 56-й Армии),
11:00 - «В парк всей семьей» - музыкально-игровая семейная программа, конкурс на лучшего семейного Снеговика
Парк им. Н. Островского, (просп. Сельмаш, 1а),
11:00 - Новогоднее гулянье с Марьюшкой «Новогодняя карусель»
Парк культуры и отдыха Дружба, (ул. Капустина 1/1а),
12:00 - «Полицейский Дед Мороз!»- театрализованная игровая программа с участием госавтоинспекции г. Ростова-на-Дону
Парк им. М. Горького
С 12:00 до 20:00 - праздничные программы, выступление артистов и музыкантов, проведение викторин с призами.
3 ЯНВАРЯ
Парк им. М. Горького
С 12:00 до 20:00 - праздничные программы, выступление артистов и музыкантов, проведение викторин с призами.
4 ЯНВАРЯ
Парк им. М. Горького
с 12:00 до 20:00 - праздничные программы, выступление артистов и музыкантов, проведение викторин с призами.
Парк культуры и отдыха «Дружба», (ул. Капустина, 1),
13:00 - Мини-футбольный турнир «Зима – 2019»
Парк «Левобережный», (ул. Левобережная, 3),
11:00 - Новогодние поздравления от Деда мороза
Парк им. Октября, (ул. 56-й Армии),
11:00 - «Зимние старты» - спортивная эстафета, игры, зарядка на свежем воздухе
Парк им. Н. Островского, (просп. Сельмаш, 1а), 11:00 - Новогодние поздравления от гостей парка «Подарок для елочки»
5 ЯНВАРЯ
Парк им. М. Горького
с 12:00 до 20:00 - праздничные программы, выступление артистов и музыкантов, проведение викторин с призами.
Парк им. Октября, (ул. 56-й Армии),
10:00 - «Зимние забавы» - программа игр на свежем воздухе (игра в снежки, лепка снежных фигур и раскрашивание.
Детский парк им. В. Черевичкина (пл. Театральная, 6),
10:00 - Творческие мастерские для особых деток РГООИ «Надежда» изучение рождественских колядок
Парк «Левобережный», (ул. Левобережная, 3),
12:00 - Игровая программа «Чудо в новый год»
Парк им. Н. Островского, (просп. Сельмаш, 1а),
12:00 - Развлечения в новом году «Зима-пора чудес» (загадки, танцы, игры)
Парк культуры и отдыха Дружба, (ул. Капустина 1/1а),
13:00 - «Зимние забавы!»- игровая программа с участием творческих коллективов города Ростова-на-Дону
Для жителей и гостей донской столицы приготовили необычные квесты, народные гуляния и хороводы вокруг елки, а также театрализованные представления.Фото: Евгения ГУСЕВА
6 ЯНВАРЯ
Парк им. М. Горького
с 12:00 до 20:00 - праздничные программы, выступление артистов и музыкантов, проведение викторин с призами.
По ул. Б. Садовой от проспекта Театрального до парка им. М. Горького,
17:00 - Флешмоб «Шествие Дедов морозов»
Парк им. Н. Островского, (просп. Сельмаш, 1а),
12:00 - Развлекательная программа «Приглашаем в гости к нам»
Детский парк им. В. Черевичкина (пл. Театральная, 6),
12:00 - Развлекательная программа для детей «Канун Рождества»
Парк им. Октября, (ул. 56-й Армии),
14:00 - «Рождественские колядки» - программа детских народных зимних игр, колядок
Парк культуры и отдыха Дружба, (ул. Капустина 1/1а),
15:00 - «Под чистым небом Рождества» (рождественские калядки с участием ансамбля казачьей песни «Звонница»)
Соборная площадь
12:00 - Праздник «Рождественские чудеса»
Парк им. М. Горького
17:00 - флешмоб «Шествие Дедов морозов». Зимние волшебники пройдут по Большой Садовой - от проспекта Театрального до парка Горького. В конкурсе на лучшего Дедушку сможет принять участие каждый желающий, достаточно иметь костюм или даже часть костюма и желание привнести в жизнь людей чудо.
7 ЯНВАРЯ
Парк им. М. Горького
с 12:00 до 20:00 - праздничные программы, выступление артистов и музыкантов, проведение викторин с призами.
Соборная площадь
12:00 - Праздник «Рождественские чудеса»
Парк им. Октябрьской Революции, (пл. Театральная 3),
11:00 - Новогодние представления в Театре Папы Карло
Парк культуры и отдыха 1 Мая, (ул. Большая Садовая, 127),
12:00 - Концертная театрализованная программа «Рождества волшебные мгновенья…». Объявление победителей, за лучшее новогоднее украшение, созданное в домике Деда Мороза
Пр. Коммунистический, 24,
12:00 - Праздничное мероприятие «Рождественская Елка»
Парк им. Октября, (ул. 56-й Армии),
12:00 - «Рождественская история» - интерактивная тематическая программа о рождении Христа
Парк им. Н. Островского, (просп. Сельмаш, 1а),
12:00 - «Рождественский перезвон» (с участием народного хора «Майдан»)
Парк «Левобережный», (ул. Левобережная, 3),
12:00 - Интерактивно-развлекательная программа «Рождественские встречи»
Возле новогодней елки каждый день там будут выступать кавергруппы, диджеи и лучшие коллективы города.Фото: Евгения ГУСЕВА
8 ЯНВАРЯ
Парк им. М. Горького
с 12:00 до 20:00 - праздничные программы, выступление артистов и музыкантов, проведение викторин с призами.
Соборная площадь
12:00 - Праздник «Рождественские чудеса»
Парк им. Октябрьской Революции, (пл. Театральная 3),
11:00 - Новогодние представления в Театре Папы Карло
Парк культуры и отдыха Дружба, (ул. Капустина 1/1а),
13:00 - «Новогодний подарок – ростовчанам!» (музыкальная программа с участием регионального, творческого, благотворительного проекта «Мы-местные!»)
Парк им. Н. Островского, (просп. Сельмаш, 1а),
12:00 - Литературная викторина «Новогодние страсти»
13 ЯНВАРЯ
Парк им. Н. Островского, (просп. Сельмаш, 1а),
12:00 - «Наш странный старый новый год» (развлекательная программа).
*По данным аминистрации Ростова-на-Дону.
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