Студенты Академии педагогики и психологии рассказывают о своем выборе педагогического направления и перспективах обучения

Наталья БекжановаФото: Юлия ЛАНДЫШ

Наталья Бекжанова, 2 курс:

- Выбрала Южный федеральный университет, потому что, помимо учебы, здесь развита проектная деятельность. По моему профилю это университетские классы и педагогические классы, где можно работать непосредственно со школьниками. Я хочу заниматься профориентационной работой с людьми разного возраста - это тема моей диссертации.

Аделина ЛогуноваФото: Юлия ЛАНДЫШ

Аделина Логунова, 1 курс:

- Я сдавала ЕГЭ в прошлом году и не хотела поступать наобум. Понадобилось время, чтобы всерьез определиться с выбором профессии и вуза. В ЮФУ я пошла, потому что это один из лучших университетов страны. С детства мне была интересна педагогическая деятельность - сверстникам помогала с уроками. Теперь решила сделать это своей профессией. Хотела бы заниматься репетиторством по иностранным языкам.

Дарья ПокидышеваФото: Юлия ЛАНДЫШ

Дарья Покидышева, 1 курс:

- До поступления в университет я закончила Шахтинский педагогический колледж, так что выбор профессии был осознанным. После выпуска планирую заниматься педагогической деятельностью. В университете есть возможность заграничных стажировок, и я хотела бы попробовать себя в роли учителя в зарубежной школе.

Надежда ПугачеваФото: Юлия ЛАНДЫШ

Надежда Пугачева, 1 курс:

- Я давно загорелась желанием стать педагогом. Подавала документы в несколько профильных вузов, в том числе педуниверситет им. Герцена в Санкт-Петербурге и даже прошла туда по баллам. Однако выбрала Южный федеральный университет, так как здесь я могу учиться сразу по двум профилям - начальное образование, а также иностранный язык. Впечатления от учебы самые положительные! Хотела бы работать в частных образовательных центрах для детей и взрослых.

Екатерина КвачеваФото: Юлия ЛАНДЫШ

Екатерина Квачева, 3 курс:

- У меня родители - музыканты, педагоги. И хотя я не планировала продолжать семейную династию, все-таки пошла учиться по этому профилю. Люблю детей, и родители рекомендовали именно ЮФУ. Профессия очень интересная. Я выбрала специализацию «Технология изобразительного искусства». Она сейчас очень востребована как в младших классах, так и в старших.

Яна МоскаленчикФото: Юлия ЛАНДЫШ

Яна Москаленчик, 2 курс:

- Изначально я хотела поступить в музыкальный колледж и пойти по этой стезе. Но на окончательный выбор повлияла профессия моей мамы. Она педагог. Мне очень нравится учиться, у нас замечательная кафедра и понимающие преподаватели. С нетерпением жду, когда смогу учить своих первоклашек!

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