Бизнесмен, убивший экс-возлюбленную 25-летнюю Марию Лыткину, не согласен сидеть девять лет в колонии

Бизнесмен из поселка Рассвет Александр Никифоров, признанный виновным в убийстве бывшей подруги, решил опротестовать приговор. Апелляция от имени осужденного уже поступила в областной суд.

- Заседание суда апелляционной инстанции по уголовному делу в отношении Никифорова назначено на 10 января, - сообщили в Ростовском областном суде, подтвердив, что поводом стало не обращение прокуратуры, а именно «апелляционные жалобы осужденного Никифорова и его защитника».

К слову, ранее в пабликах обсуждали приговор в отношении бизнесмена. Многие посчитали, что девять лет за убийство девушки, причем, мужчина готовился к преступлению, ведь установлено, что он снял номер со своей машины, обманом вызвал ее на встречу, это не сильно большой срок.

- Судя по официальным сообщениям, Александр Никифоров, осужден по ч.1 ст.105 УК РФ, - говорит юрист Николай Шменяка. - Санкциями этой статьи предусмотрено следующее наказание - от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Марии было всего 25 летФото: Соцсети

Напомним, убийство 25-летней Марии Лыткиной стало одним из громких преступлений этого года. Красавица исчезла среди бела дня. Администратор спа-салона выскочила на минутку с работы, чтобы забрать товар у курьера, и пропала. Коллеги и родные объявили ее поиск. Машу искали по всему городу, надеясь на лучшее.

Нож, которым была убита девушкаФото: СУ СК России по РО

По камерам отследили, что она подошла к Toyota RAV4 (без номеров), которая стояла во втором ряду на аварийке. Навстречу ей вышел мужчина в черном, что-то ей сказал, после чего он направился к водительскому месту, а девушка села на заднее сидение. Новенький RAV4 Adventure с тонированными стеклами поехал по Красноармейской в сторону Буденновского.

В то, что Мария могла "загулять" без всякого предупреждения, никто не поверил. Вскоре опасения подтвердились. Девушка погибла от рук мужчины, с которым когда-то мечтала иметь семью и общих детей, а он оказался женатым. А причина всему ревность и посыпавшиеся на мужчину неприятности, когда супруга стала догадываться об измене.

- По версии следствия, обвиняемый,разработал план убийства женщины, подготовил нож, приобрел без регистрации сим-карту с абонентским номером, снял со своего автомобиля государственные регистрационные номера, - сообщили в СУ СК России по РО. - Прибыв к месту работы потерпевшей, он позвонил на ее мобильный телефон, представился курьером, и под надуманным предлогом, попросил выйти из офиса на улицу. Затем обвиняемый убедил потерпевшую сесть в автомашину, вывез в безлюдное место, где нанес 18 ножевых ударов в жизненно важные органы, от которых она скончалась.

Камеры зафиксировали машину, на которой уехала девушка. Фото: соцсети

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