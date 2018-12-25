От 9 до 17 лет зоны: В Ростове-на-Дону вынесли приговор террористам, планировавшим переворот в Крыму

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор членам ячейки подпольной организации «Хизб ут-Тахрир»*, признанной в РФ террористической, которым инкриминировалась подготовка госпереворота в Крыму.

Все четверо, к слову, - граждане Узбекистана. А их группировка призвана была, по указке руководящих «старших товарищей», раскачивать ситуацию - в том числе, на межнациональной и религиозной почве, чтобы все это вылилось в протесты.

- По версии следствия, Энвер Мамутов организовал в крымском Бахчисарае в декабре 2015-го эту самую ячейку «Хизб ут-Тахрира», ставившей целью устранение неисламских правительств и поэтапное установление исламского государства (включая территорию России), куда вовлек еще троих — Рустема Абильтарова, Зеври Абсеитова и Ремзи Меметова, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в пресс-службе окружного суда. - Мамутов организовывал сходы ячейки, вовлекая в нее новых лиц. А задания и отчеты получал через Интернет, переписываясь с неустановленными лицами, от которых ему поступали пропагандистские материалы, распространявшиеся в дальнейшем среди членов ячейки.

Компания, однако, просуществовала в этом составе полгода: она попала в орбиту оперативной разработки ФСБ, и чекисты задержали всех участников.

В ходе процесса все четверо вину не признали, считая свою деятельность законной (при том, что «Хизб ут-Тахрир» была включена в реестр террористических еще в 2003-м), а их защита и вовсе назвала ее «кухонными разговорами».

Впрочем, суд счел эту позицию необоснованной, а обвинения, напротив, - доказанными.

- В соответствии с приговором суда, Мамутов признан виновным, и ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в колонии строгого режима (с ограничением свободы на полтора года), - резюмировали в Северо-Кавказском окружном военном суде. - Абильтарову, Абсеитову и Меметову приговорены к 9 годам лишения свободы (каждый) в колонии строго режима - с ограничением свободы в один год.

*«Хизб ут-Тахрир» - террористическая организация, запрещенная в РФ.