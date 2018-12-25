2018-12-25T11:43:59+03:00
Общество

ДГТУ: крупнейший научно-образовательный комплекс в регионе

Наталья ВЕСНИНА
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Фото: предоставлено ДГТУФото: предоставлено ДГТУ
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ДГТУ - университет с давними традициями. С 1930 года вуз готовит кадры для ведущих предприятий Юга России. Постоянная модернизация учебных программ, введение новых дисциплин и направлений подготовки позволяют университету всегда быть в тренде и давать своим студентам только самые актуальные и важные знания. Совместно с ведущими региональными компаниями в вузе созданы 22 базовые кафедры. Содержание учебных курсов соответствует актуальным потребностям общества и экономики Ростовской области.

Фото: предоставлено ДГТУ

Фото: предоставлено ДГТУ

Современный ДГТУ - крупнейший в регионе, динамично развивающийся научно-образовательный комплекс, реализующий программы непрерывного образования. В вузе вводится новейший проектный формат обучения, в рамках которого студенты решают технологические задачи действующих региональных предприятий. Подобная форма работы позволяет молодым людям получить гораздо больше знаний и компетенций, необходимых для успешного трудоустройства и дальнейшей карьеры.

Фото: предоставлено ДГТУ

Фото: предоставлено ДГТУ

Постоянно развивается кампус университета, завершено благоустройство площади Гагарина. В настоящее время ведется ремонт нескольких общежитий и строится новый корпус. Масштабное обновление кампуса позволит не только улучшить условия обучения и проживания студентов ДГТУ, но и локализовать научно-образовательные, инновационно-производственные, социально-культурные и спортивные объекты Ростова-на-Дону.

Фото: предоставлено ДГТУ

Фото: предоставлено ДГТУ

В университете реализуется свыше 100 направлений подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и докторантуры более чем для 45 000 обучающихся.

Фото: предоставлено ДГТУ

Фото: предоставлено ДГТУ

Направления подготовки

В ДГТУ ведется подготовка специалистов в сфере машиностроения, информационной безопасности, авиастроения, экономики, менеджмента, дизайна и многих других. Полный перечень специальностей можно посмотреть по ссылке https://donstu.ru/applicants/areas-of-training/

Адрес ДГТУ:

344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1.

Телефон приемной комиссии: (863) 273-85-66.

Телефон приемной ректора: (863) 273-85-25.

Единый федеральный телефон (звонок по России бесплатный) 8-800-100-1930.

Факс: (863) 232-79-53.

Сайт: donstu.ru

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