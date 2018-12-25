Ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи: «В нашей дружной вузовской семье комфортно всем студентам»

Донской государственный технический университет - многопрофильный вуз Ростовской области, включенный Министерством образования и науки РФ в четверку наиболее успешных опорных вузов страны. Сегодня это крупнейший научно-образовательный центр Юга России, успешно сочетающий фундаментальные традиции российского академического образования с передовыми технологиями обучения.

На 24 факультетах ДГТУ в общей сложности учатся более 45 тысяч студентов. Со дня основания университет остается главным поставщиком квалифицированных кадров для экономики Ростовской области, выпуская специалистов-практиков, знания и компетенции которых отвечают актуальным запросам крупнейших промышленных предприятий региона.

Поддерживая молодых инноваторов и ученых, опорный вуз стал центром притяжения для талантливой молодежи и драйвером роста донской экономики. О том, почему абитуриенты выбирают ДГТУ, рассказывает ректор, доктор технических наук, профессор Бесарион Чохоевич Месхи.

- Подскажите, как не ошибиться при выборе вуза?

- Понимаю, что 17-летнему ребенку тяжело сделать этот выбор. Сегодня в Ростовской области очень много государственных вузов, выбор огромный и поэтому сложный. Если раньше абитуриент мог подать документы только в одну приемную комиссию, то сейчас ему дано право выбрать целых три. В наше скоростное время широких возможностей я бы посоветовал ребятам в первую очередь определиться, кем они хотят стать, какую имеют склонность - техническую или гуманитарную. Какой у человека характер и чего требует душа? Второй важный момент - это мнение родителей, потому что они плохого не посоветуют. Третье - поговорить со старшими друзьями, которые уже учатся в вузе и видят, что происходит в современном образовании. Четвертое - посмотреть на выпускников, кем они работают и какую карьеру строят. И пятое - узнать, какие крупные градообразующие предприятия сотрудничают с выбранным вузом.

- Почему абитуриенты выбирают ДГТУ?

- Сегодня наш университет выделяется среди остальных своим креативным подходом - мы стали законодателями мод в сфере образования Ростовской области. Я как ректор постарался взять на вооружение все новое и современное из российской и европейской систем. Мы стараемся быть в тренде и оперативно развиваться, не останавливаться на достигнутом и предлагать наряду со своими традиционными направлениями подготовки - машиностроение, приборостроение, робототехника, инженерия - и другие смежные с ними, которые сегодня востребованы. В частности, мультимедийные технологии, экономическая безопасность, ветеринария, органическая и неорганическая химия, наноинженерия, инженерная биология.

По этой части мы сегодня оказались на передовых позициях, создав несколько новых лабораторий, где сконцентрировали оборудование и молодых, способных, энергичных ученых. И эти ребята сегодня творят чудеса! Под руководством профессора из Австралии, которого мы специально пригласили, они начали успешно выращивать искусственные ткани для организма человека. Это уникальный проект, которым мы гордимся!

На базе университета созданы так называемые центры превосходства, где студенты, используя возможности наших лабораторий, могут реализовать свои самые смелые научные фантазии. Мы ставим перед ребятами разнообразные задачи, которые они с большим энтузиазмом решают. Так, недавно был объявлен конкурс на создание автоматизированной системы полива для виноградников одного из винодельческих предприятий Ростовской области. И наши студенты такую умную машину сделали!

Развитие креативной, прикладной составляющей научной мысли в нашем университете зародилось вместе с коворкинг-центром «Гараж», идея создания которого принадлежит губернатору Ростовской области Василию Голубеву. Молодые ученые попросили сделать для них мастерскую, где можно было бы изготовить опытные образцы наиболее интересных проектов. И мы открыли такой инжиниринговый центр, который стал первым в регионе, объединившим под одной крышей науку и производство. Мы не по пожалели об этом ни на минуту! На базе нашего коворкинга уже трижды проводилась «Донская сборка» - крупнейший на Юге России ежегодный форум изобретателей, технологических предпринимателей и инноваторов. Когда в этом году участники привезли свои решения по многим насущным вопросам - машиностроение, автоматизация производства, сельхозтехнологии и другое - я понял, что мы идем в правильном направлении.

Ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи: «В нашей дружной вузовской семье комфортно всем студентам»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Неслучайно наш университет на основании конкурса стал опорным вузом на Юге России. Отбор в эту программу был очень строгим. Она идет третий год, и за это время мы доказали, что по праву завоевали почетный статус опорного вуза. В рейтинге по России мы занимаем лидирующие места, имеем хорошие результаты по публикационной активности, в науке, по уровню подготовки абитуриентов, по качеству образования выпускников. Что такое «опорный» вуз? Это значит, что в своем регионе мы являемся базовым университетом для подготовки кадров высшей квалификации. У нас самые теплые и дружеские отношения со всеми крупными предприятиями Ростовской области, совместно с которыми мы создали более 20 профильных кафедр: «Ростсельмаш», «Роствертол», «НЭВЗ», «ТагАЗ» и многие другие.

- Чем еще интересна учеба в ДГТУ, помимо того, что можно проявить себя в науке?

- Я как ректор гарантирую нашим студентам полный комфорт в процессе обучения. В чем это выражается? У нас великолепные теплые благоустроенные светлые аудитории, где вы будете получать знания у лучших преподавателей в своей области. Если активно изучать иностранные языки, то можно поехать учиться за границу. В прошлом году в программах академического обмена поучаствовали более 160 наших студентов, побывавших в Китае, Испании, Чехии, Германии и странах СНГ.

На территории университета создан кампус, где имеется возможность проявить себя и вырасти как личность. Решены все вопросы, касающиеся спорта, культуры и творчества: работает прекрасный спортивный комплекс, построен конгресс-холл, действуют творческие объединения, отремонтированы общежития, и все это находится в Ростове-на-Дону на территории ухоженного парка в центре города. На левом берегу Дона у нас своя база отдыха, а также два великолепных спортивно-оздоровительных комплекса в Геленджике и Туапсе. У нас есть все для полного счастья, и мы готовы принять в нашу большую дружную семью новобранцев.

Я всегда говорю своим студентам: «За то, что вы связали свою судьбу с ДГТУ, он о вас будет заботиться!» С нашими ребятами у меня особые отношения, я всегда открыт для общения. Один раз в квартал проходит встреча студентов с ректором, на которой мне могут задать любой вопрос, и я стараюсь вникнуть в проблему, помочь с ее решением. Крайний раз на такую встречу пришли более 700 человек, и мы общались 2,5 часа. Практически всех своих студентов знаю в лицо, многих по именам - они для меня, как родные дети. Университет - это моя судьба, вся моя жизнь. Настолько я врос в эту работу, что уже не мыслю себя вне стен ДГТУ и каждого стараюсь заразить этой любовью к нашей общей альма матер.

В 2020 году университету исполнится 90 лет, и мы уже начали готовиться к этой серьезной дате. Празднование начнется в мае. В течение лета будут проходить встречи выпускников разных лет, а итоговый гала-концерт состоится в октябре после зачисления первокурсников. Мы хотим обязательно задействовать наших новичков! Сегодняшние десятиклассники будут поступать в ДГТУ в юбилейную дату, это очень почетно. ДГТУ - вуз с давними традициями, мы гордимся своей историей и достижениями. Поэтому ни один абитуриент не допустит ошибку, если придет к нам, чтобы получить современное качественное образование. Добро пожаловать в ДГТУ!

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