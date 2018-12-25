Трудоустройство выпускников ДГТУ: эффективная система помощи, Центр содействия в поиске работы

Трудоустройство выпускников - важнейший показатель эффективности вуза. Для того чтобы студент мог заранее определиться с тем, где он хочет работать, вуз проводит многочисленные мероприятия, направленные на знакомство студентов с региональными предприятиями: ярмарки вакансий, презентации компаний, мастер-классы, экскурсии на производство.

Выпускники ДГТУ - это специалисты-практики, знания и компетенции которых отвечают запросам крупнейших промышленных предприятий региона; это лидеры, способные разработать и внедрить инновации. Именно поэтому многие из них занимают руководящие должности не только на флагманских производствах Ростовской области, но и в крупнейших компаниях России.

Фото: предоставлено ДГТУ

В рамках проекта «Создание системы содействия трудоустройству выпускников учреждений высшего профессионального образования» в 2002 году в ДГТУ был организован Центр содействия трудоустройству выпускников ДГТУ. Сотрудники центра помогают студентам и выпускникам в поиске работы, информируют их о состоянии рынка труда, выдают направления на трудоустройство.

Фондом «Развитие ДГТУ» учрежден «Клуб преуспевающих ДГТУшников - КПД 100%», в котором студенты разных факультетов знакомятся с представителями региональных компаний и узнают истории успеха от самих выпускников.

На правах рекламы