2018-12-25T11:59:33+03:00
Общество

Институт компьютерных технологий и информационной безопасности: подготовка IT-специалистов

Наталья ВЕСНИНА
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Фото: предоставлено ИКТИБФото: предоставлено ИКТИБ
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Институт компьютерных технологий и информационной безопасности входит в состав Инженерно-технологической академии Южного федерального университета. Территориально вуз расположен в г. Таганроге. Институт образован в декабре 2013 года в результате структурной реорганизации факультета информационной безопасности, факультета автоматики и вычислительной техники и естественно-научного и гуманитарного факультетов. В состав института входят 12 кафедр и 2 основных научных подразделения.

Фото: предоставлено ИКТИБ

Фото: предоставлено ИКТИБ

Институт компьютерных технологий и информационной безопасности является ведущим институтом Юга России, осуществляющим подготовку высококвалифицированных кадров в сфере информационных технологий, обеспечения информационной безопасности, разработки программного обеспечения, администрирования компьютерных сетей, проектирования телекоммуникационных систем.

Фото: предоставлено ИКТИБ

Фото: предоставлено ИКТИБ

В институте осуществляют подготовку

Бакалавров по направлениям:

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем;

Информатика и вычислительная техника;

Информационные системы и технологии;

Программная инженерия;

Информационная безопасность;

Системный анализ и управление.

Специалистов по направлениям:

Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения;

Информационная безопасность телекоммуникационных систем;

Информационная безопасность автоматизированных систем;

Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере.

Магистров по направлениям:

Прикладная математика и информатика;

Информатика и вычислительная техника;

Прикладная информатика;

Системный анализ и управление;

Психология.

Аспирантов по направлениям:

Информатика и вычислительная техника;

Информационная безопасность;

Управление в технических системах.

Учебный процесс в Институте компьютерных технологий и информационной безопасности обеспечивает высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав (в том числе доктора наук, профессора, кандидаты наук). Лаборатории и аудитории института оснащены современным лабораторным и мультимедийным оборудованием.

Студенты и аспиранты Института компьютерных технологий и информационной безопасности принимают активное участие в научных, образовательных, общественных, культурно-массовых и спортивных мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня.

Фото: предоставлено ИКТИБ

Фото: предоставлено ИКТИБ

Адрес вуза:

347922, г. Таганрог, ул. Чехова, 2

Ростовская область, Россия

Телефон: 8 (8634) 360-450

E-mail: info@ictis.sfedu.ru

Официальный сайт: http://ictis.sfedu.ru/ъ

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