Институт компьютерных технологий и информационной безопасности: подготовка IT-специалистов
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности входит в состав Инженерно-технологической академии Южного федерального университета. Территориально вуз расположен в г. Таганроге. Институт образован в декабре 2013 года в результате структурной реорганизации факультета информационной безопасности, факультета автоматики и вычислительной техники и естественно-научного и гуманитарного факультетов. В состав института входят 12 кафедр и 2 основных научных подразделения.
Фото: предоставлено ИКТИБ
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности является ведущим институтом Юга России, осуществляющим подготовку высококвалифицированных кадров в сфере информационных технологий, обеспечения информационной безопасности, разработки программного обеспечения, администрирования компьютерных сетей, проектирования телекоммуникационных систем.
Фото: предоставлено ИКТИБ
В институте осуществляют подготовку
Бакалавров по направлениям:
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем;
Информатика и вычислительная техника;
Информационные системы и технологии;
Программная инженерия;
Информационная безопасность;
Системный анализ и управление.
Специалистов по направлениям:
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения;
Информационная безопасность телекоммуникационных систем;
Информационная безопасность автоматизированных систем;
Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере.
Магистров по направлениям:
Прикладная математика и информатика;
Информатика и вычислительная техника;
Прикладная информатика;
Системный анализ и управление;
Психология.
Аспирантов по направлениям:
Информатика и вычислительная техника;
Управление в технических системах.
Учебный процесс в Институте компьютерных технологий и информационной безопасности обеспечивает высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав (в том числе доктора наук, профессора, кандидаты наук). Лаборатории и аудитории института оснащены современным лабораторным и мультимедийным оборудованием.
Студенты и аспиранты Института компьютерных технологий и информационной безопасности принимают активное участие в научных, образовательных, общественных, культурно-массовых и спортивных мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня.
Фото: предоставлено ИКТИБ
Адрес вуза:
347922, г. Таганрог, ул. Чехова, 2
Ростовская область, Россия
Телефон: 8 (8634) 360-450
E-mail: info@ictis.sfedu.ru
Официальный сайт: http://ictis.sfedu.ru/ъ
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