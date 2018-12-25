Директор Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ Геннадий Веселов: «Наши выпускники строят цифровую экономику»

В настоящее время в России принята программа развития цифровой экономики. Она в первую очередь ориентирована на то, чтобы внедрять информационные компьютерные технологии во все сферы жизни. Сегодня многие работают с порталом госуслуг – это один из элементов цифровой экономики. Родители в школах наблюдают за процессом обучения своих детей через электронный дневник. Электронные ресурсы используются в образовании, производстве и многих других отраслях.

Курс на цифровизацию экономики диктует необходимость готовить специалистов для сферы информационных технологий, обеспечения информационной безопасности, разработки программного обеспечения, администрирования компьютерных сетей, проектирования телекоммуникационных систем. Ведущим вузом Юга России по данному профилю является Институт компьютерных технологий и информационной безопасности, который входит в состав Инженерно-технологической академии Южного федерального университета и территориально расположен в г. Таганроге. На наиболее волнующие вопросы абитуриентов отвечает директор ИКТИБ, доктор технических наук, доцент Геннадий Евгеньевич Веселов.

- Какие интересные направления можно порекомендовать абитуриентам, которые хотят получить актуальную профессию?

- В настоящий момент очень востребованы специалисты в области информационных технологий и разработки программных продуктов. В стране также ощущается нехватка кадров, которые могли бы решать вопросы информационной безопасности. Поэтому с каждым годом количество цифр набора по данным направлениям подготовки увеличивается.

Профессии, связанные с использованием, разработкой и применением информационных технологий, сейчас разноплановые: программист, тестировщик программного обеспечения, менеджер IT-проектов, специалист по защите информации и множество других. Отмечу, что сейчас развивается междисциплинарная составляющая, когда информационные компоненты проникают в сферу медицины, образования и другие отрасли. Быть просто программистом не всегда достаточно - нужно понимать и прикладную сферу, то есть где это можно применить.

У студентов Южного федерального университета есть возможность получить комплексное междисциплинарное образование, которое поможет в дальнейшем более четко и понятно трудоустроиться. Современная двухступенчатая система подготовки выстроена так, что на уровне бакалавриата дается максимально широкое образование, а далее в магистратуре уже можно получить специализацию, которая позволит получить больший объем знаний и навыков, чтобы впоследствии применять их в конкретной профессии.

- И все это, вероятно, в связке с конкретными предприятиями?

- Безусловно. У института много постоянных промышленных партнеров. Многие наши выпускники организовали свои предприятия, и мы поддерживаем с ними постоянное сотрудничество по разным направлениям. Для старшеклассников проводим совместные олимпиады по программированию и информационной безопасности, конкурс «Школа кода». Для студентов организуем хакатоны, в ходе которых ребята за 48 часов выполняют различные задания. Для студентов 1 и 2 курсов является обязательным разработка междисциплинарных проектов, тематику которых мы обсуждаем с представителями дружественных предприятий.

Оценивают все эти работы наши преподаватели и промышленные партнеры. Направления, в которых трудятся студенты, самые разнообразные, в том числе связанные с разработкой мобильных роботов, новых программных продуктов, развитием технологии «интернет-вещей». Например, наши второкурсники разработали программу, которая анализирует профиль человека в социальных сетях и выдает психологический портрет. Выполняя подобные проекты, ребята более четко начинают понимать, для чего и чему они пришли учиться.

- Сложно ли поступить учиться на бюджетные места?

- Для этого нужно иметь хорошие результаты ЕГЭ по русскому языку, математике и информатике, а для некоторых специальностей - и по физике. Нижняя планка у нас достаточно высокая: для участия в конкурсе на бюджетные места принимаются заявки от тех, кто набрал не менее 50 баллов, а по некоторым предметам – 60. Подробную информацию можно найти на сайте Южного федерального университета.

Несмотря на высокий проходной балл, проблем с набором мы не испытываем и полностью заполняем бюджетные места. Конкурс с каждым годом растет, все больше абитуриентов хотят поступать на наши направления подготовки. Современный мир цифровизируется, и многие стремятся получить современное качественное образование в нашем институте. В 2018 году к нам на бакалавриат и специалитет поступили 303 человека, а всего в этом году зачислены около 700 человек – вместе с магистратурой, аспирантурой и заочниками. В 2019 году набор планируется еще больше.

Студентов много, но мы справляемся. Всем желающим предоставляется общежитие. Таганрог - прекрасный морской город, здание нашего института находится непосредственно рядом с набережной. Так что это особое удовольствие - учиться в таком месте. Хочу отметить, что к нам приходят ребята с разным уровнем подготовки. Кто-то уже имеет хорошую базу, поскольку увлекается информатикой. Другим посоветовали друзья или родители, но знаний недостаточно для успешной учебы. Для тех, кому необходимо подтянуть свой уровень, мы организуем бесплатные адаптационные программы с факультативами по программированию, математике, физике.

Директор Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ Геннадий Веселов: «Наши выпускники строят цифровую экономику»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Кроме того, в этом году мы проводим эксперимент, и ввели для первокурсников лекции на иностранном языке. Две дисциплины - информатика и дискретная математика - им предлагается прослушать по выбору на русском или английском. Обучение студентов, участвующих в этом эксперименте, сопровождает университетская кафедра иностранных языков. Изучение специальных дисциплин на английском дает больше возможностей для мобильности. Такие ребята смогут участвовать в программах академического обмена и выезжать для учебы в зарубежные вузы, а впоследствии будут иметь больше возможностей для трудоустройства. Кстати, начиная с третьего курса многие наши студенты начинают активно работать на предприятиях, а к выпуску это уже готовые специалисты.

- Посоветуйте, что должно быть основополагающим при выборе вуза.

- Важнейшую роль играет мотивация. Если учиться нелюбимой профессии, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому нужно понимать, чем вы мечтаете заниматься и чего хотите добиться в будущем. А потом уже можно заняться поисками подходящего вуза, сравнивая их по определенным факторам. Абитуриенты с высокими баллами стремятся попасть в столичные вузы, но нужно учитывать, что подготовка в регионах не хуже.

Выбирать лучше, опираясь на то, где работают выпускники этого вуза и чего они добились. Многие наши ребята создали свои предприятия и успешно работают в бизнесе. Другие нашли себя за рубежом. Третьи разъехались по стране и трудятся на отечественную промышленность. Кстати, одно из преимуществ сферы IT в том, что она дает возможность свободной занятости: нередки случаи, когда программисты трудятся на удаленном доступе по удобному графику.

При выборе вуза также немаловажно оценить условия, в которых вы будете получать знания. Нужны профессиональные преподаватели, хорошее оборудование. Учебный процесс в нашем институте обеспечивает высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав. Лаборатории и аудитории оснащены современным мультимедийным оборудованием.

Полезно будет также разузнать о студенческой жизни вне учебного плана – в каких мероприятиях ребята могут себя реализовать, помимо учебы. Мы даем возможность разносторонне развиваться, ребята могут участвовать в различных научных, образовательных, общественных, культурно-массовых и спортивных мероприятиях регионального, всероссийского и даже международного уровня. Ждем у себя всех, кто хочет получить качественное образование и актуальную профессию!

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