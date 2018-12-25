2018-12-25T12:05:12+03:00
Общество

Как поступить в вуз: необходимые баллы и сроки подачи документов

Наталья ВЕСНИНА
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Фото: предоставлено ИКТИБФото: предоставлено ИКТИБ
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Для поступления в Институт компьютерных технологий и информационной безопасности в 2019 году необходимо успешно преодолеть вступительные испытания по обязательным предметам (русский язык и математика), а также по профильному предмету (информатика и ИКТ или физика в зависимости от специальности). Минимальный результат, свидетельствующий об успешном прохождении вступительных испытаний, для разных специальностей по этим предметам составляет от 50 до 60 баллов.

Поступающий на обучение по программам бакалавриата или специалитета вправе подать заявление о приеме не более, чем по 3 направлениям подготовки. Абитуриенты могут предоставить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.

Необходимым основанием для приема в университет является заявление. Абитуриенты могут подавать документы лично, по почте или в электронной форме. Также документы может подать уполномоченное лицо при наличии специальной доверенности.

Фото: предоставлено ИКТИБ

Фото: предоставлено ИКТИБ

Сроки приема документов

Прием документов в приемной комиссии стартует 20 июня 2019 года для всех форм обучения. Дата окончания приема документов по результатам ЕГЭ - 26 июля 2019 года; по результатам вступительных испытаний, которые вуз проводит самостоятельно, - 11 июля 2019 года.

Подать документы на поступление можно по адресам:

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 8А;

тел.: +7 (863) 2-370-370;

e-mail: zpk@sfedu.ru;

сайт: http://www.abitur.sfedu.ru.

г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44, корпус «Д», кабинет Д-113;

тел.: +7 (8634) 39-34-22, 361-613;

e-mail: priem-tgn@sfedu.ru.

График работы приемной комиссии:

понедельник - пятница: с 9.00 до 17.00;

перерыв: с 12.30 до 13.30;

суббота: с 9.00 до 13.00;

выходной день: воскресенье.

Уточнить дополнительную информацию можно на сайтах: http://ictis.sfedu.ru/enroll/programs/ и http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ABT/main/M

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