Трудоустройство выпускников Института компьютерных технологий и информационной безопасности

Подготовка студентов Института компьютерных технологий и информационной безопасности к инженерно-предпринимательской деятельности начинается с первых семестров. Это позволяет им быстрее стать высококвалифицированными специалистами в своей области.

Наиболее распространенными сферами трудоустройства являются разработка программного обеспечения, информационные технологии и безопасность, мобильная связь и интернет. Выпускники вуза устраиваются на работу в Intel Corporation, 1С-Гэндальф, ПАО «Ростелеком», АО «Таганрогский морской торговый порт», НПК «Электрооптика», ПАО «Банк Открытие» и другие организации.

Фото: предоставлено ИКТИБ

Выпускники рассказывают о подготовке в институте

Антонина Клопченко, директор по управлению операционным риском, Swiss bank Credit Suisse Group, Нью-Йорк, США:

- Аналитики - элита среди специалистов по защите информации. Универсальность подготовки на кафедре позволяет им координировать работу различных подразделений, разрабатывать стратегию и тактику информационной безопасности компании любого масштаба. Информационная безопасность - одно из самых перспективных направлений подготовки. Выпускники кафедры являются одними из самых востребованных на рынке труда специалистов, и спрос на них постоянно растет.

Владимир Романенко, руководитель проектов ООО «Лодосс»:

- Направление «Информатика и вычислительная техника», на мой взгляд, наиболее разносторонне готовит к будущей профессиональной деятельности. Обучаясь на кафедре САиТ, мне удалось получить знания в программировании, моделировании и реинжиниринге бизнес-процессов, проектировании программного обеспечения и, конечно, управлении проектами. Благодаря этому я тружусь на отличной высокооплачиваемой работе и могу смело смотреть в будущее!

Николай Орлов, председатель совета директоров АО «Таганрогский электроремонтный завод», к.т.н., доцент:

- «Нет ничего невозможного!» - так нас учили. Жизнь доказала, что, используя полученные в институте знания, приобретая жизненный опыт, можно добиться успеха в любой сфере деятельности.

Нелли Зеленина, специалист управления качеством ООО Ciena:

- Только сейчас, работая в крупном российском холдинге, я понимаю, как ценно для меня образование. Ведь сегодня в нашей жизни появляется множество различных систем автоматизации процессов, приложений, программ, гаджетов, которые разрабатываются специалистами, которые эмпирически получили прочную техническую базу знаний. Я уверена, что такую техническую базу знаний можно получить в Институте компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ.

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