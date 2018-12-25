Рассказывают студенты Института компьютерных технологий и информационной безопасности

Студентка 4-го курса «Информационная безопасность автоматизированных систем» Оксана Шамильян:

- За время обучения в институте я приобрела важные теоретические знания и практические навыки. Рада, что у меня получилось совместить учебу с волонтерской деятельностью. Участие в общественной жизни позволило мне развить коммуникационные и организационные навыки. Я приобрела много верных друзей и товарищей. Думаю, что это будет способствовать реализации многих проектов в профессиональной сфере.

Студентка 4-го курса «Информационная безопасность» Екатерина Варламова:

- Я рада учиться с людьми, которые помогают друг другу и стремятся быть лучшими в деле, которое изучают. Это отлично мотивирует на дальнейшее развитие и самосовершенствование. Многие ребята уже на третьем курсе нашли место работы и получают максимальную выгоду от обучения в нашем институте.

Студент 3-го курса «Информационные системы и технологии» Александр Чайка:

- Ежедневно в институте я получаю навыки командной работы, управления инженерными проектами, учусь убеждать других и отстаивать свою точку зрения. Высококвалифицированный преподавательский состав делится с нами полезными знаниями высокого уровня, поэтому я уверен в успешном трудоустройстве по окончании института.

Аспирант 2-го года обучения «Информатика и вычислительная техника» Дмитрий Елькин:

- В рамках обучения я привык не ограничиваться посещением лекций и практических занятий. Всегда принимаю активное участие в научно-технических конференциях и конкурсах, грантах, стараюсь развивать научно-исследовательскую деятельность института. Здесь созданы все условия для реализации научного потенциала каждого обучающегося.

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