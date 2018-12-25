Институт наук о Земле: подготовка в области геологии, географии, гидрометеорологии, экологии и природопользования

Институт наук о Земле был создан в 2013 году на базе геолого-географического факультета Южного федерального университета - одного из старейших подразделений университета, ведущих историю еще со времен Императорского Варшавского университета, переехавшего в 1915 году в г. Ростов-на-Дону. Он является ведущим на Юге России центром образования фундаментальных и прикладных исследований в области геологии, географии, гидрометеорологии, экологии и природопользования.

Фото: предоставлено Институтом наук о Земле

При институте успешно функционирует Ростовское областное отделение Русского географического общества (председатель попечительского совета головной организации - Президент РФ В.В. Путин).

В структуру института входят шесть кафедр: геоэкологии и прикладной геохимии, месторождений полезных ископаемых, общей и инженерной геологии, социально-экономической географии и природопользования, физической географии, экологии и охраны природы, а также кафедра океанологии - базовая кафедра Южного научного центра РАН и Научно-образовательный центр «Гидроэкология и охрана природных вод» - базовое подразделение Гидрохимического института Росгидромета.

В распоряжении института - собственная база практики и учебного туризма «Белая речка», расположенная в живописном уголке Северо-Западного Кавказа. Студенты проходят производственные практики на крупнейших ресурсодобывающих предприятиях страны (с возможностью последующего трудоустройства). География практик охватывает всю территорию страны - от Камчатки до Калининграда. Студенты, владеющие иностранными языками, имеют возможность пройти стажировки в ведущих университетах Франции, Испании, Германии, Швеции и других стран.

Фото: предоставлено Институтом наук о Земле

В Институте выполняются научные исследования по нескольким государственным контрактам с Министерством образования и науки РФ, грантам Президента РФ, Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, Национального центра научных исследований Франции, хозяйственным договорам, в т.ч. с ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «АЛРОСА», ФГУП «Росморпорт» и др.

Направления подготовки

Бакалавры, очная форма:

- Геология

- География

- Гидрометеорология

- Экология и природопользование

- Педагогическое образование (профиль «География»)

Бакалавры, заочная форма:

- Педагогическое образование (профиль «География»)

Специалисты, очная форма:

- Прикладная геология

Магистры, очная форма:

- Экология и природопользование

Магистерские программы:

- Экологический мониторинг и охрана природы;

- Экология и природопользование прибрежных территорий и шельфовой зоны Мирового океана;

- Инженерно-экологические и инженерно-геологические изыскания;

- Прикладная геоэкология;

- Экологический мониторинг геологической среды.

Аспиранты, очная форма:

- Науки о Земле

Дополнительную информацию по направлениям обучения можно изучить по ссылке:

http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ELS/inf/D&x=ELS/5000000000000

Контакты:

344103, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 40

тел/факс: 8(863) 222-57-01

e-mail: dek_geo@sfedu.ru

Замдиректора по работе с абитуриентами: Баранникова Наталья Николаевна

8-(918)-566-60-71

8-(904)-500-99-72

nnbarannikova@sfedu.ru

Официальный сайт: www.geo.sfedu.ru

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