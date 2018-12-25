Директор Института наук о Земле Южного федерального университета Андрей Кузнецов: «Исследуй планету с нами!»

Если вы любите путешествовать и узнавать что-то новое, то выбор подходящей профессии и вуза очевиден. Ведущим на Юге России центром образования и исследований в области геологии, географии, гидрометеорологии, экологии и природопользования является Институт наук о Земле Южного федерального университета. Кстати, именно на его базе успешно функционирует Ростовское областное отделение Русского географического общества. О том, каких абитуриентов здесь ждут, рассказывает директор Института наук о земле ЮФУ, к.г.н., доцент Андрей Кузнецов.

- Андрей Николаевич, на какие специальности посоветуете обратить внимание абитуриентам?

- Профессии нашего профиля входят в Топ-3 самых высокооплачиваемых в России, а это уже серьезная причина обратить на них свое внимание! У нас реализуются все ключевые направления подготовки в рамках укрупненной группы «Науки о Земле». Это бакалавриат по направлениям «Геология», «География», «Гидрометеорология», «Экология и природопользование». Также у нас есть специалитет «Прикладная геология» со сроком обучения 5 лет, в течение которых студенты получают классическое инженерное образование. Кроме того, действует магистратура, аспирантура и докторантура. Также на протяжении последних лет мы активно готовим специалистов педагогического профиля - выпускаем учителей географии. Каждое направление имеет свою изюминку, которая привлекает абитуриентов и позволяет впоследствии устраиваться на хорошую работу.

- Расскажите о трудоустройстве выпускников подробнее, пожалуйста.

- Мы мониторим рынок труда, определяем процент трудоустройства и среднюю зарплату, тем самым анализируя, насколько востребованы наши выпускники. Так, специальность инженер-геолог входит в число самых высокооплачиваемых. По данным официального мониторинга, размещенным на сайте Минобрнауки России и основанным на реальных отчислениях в Пенсионный фонд России, средняя зарплата выпускника с таким дипломом без опыта работы составляет порядка 73 тысячи рублей.

Большую роль играет то, что в ходе обучения ребята проходят производственную практику на базе наших партнеров - ведущих ресурсодобывающих компаний страны от Камчатки до Калининграда: Лукойл, Газпром, Роснефть, Алроса, Магадангеология и других. Они принимают наших студентов 3-4 курсов на штатные должности, покрывают расходы на перелет и проживание. Нередко ребята еще без высшего образования во время практики получают возможность заработать порядка 70 тысяч рублей в месяц. К моменту получения диплома они уже являются профессионалами, которые два сезона отработали на производстве. И, конечно, такие выпускники без проблем трудоустраиваются. Поиск и разведка полезных ископаемых, как правило, связаны с работой в сложных полевых условиях, в т.ч. в районах, удаленных от населенных пунктов и коммуникаций, но в этой работе есть доля здоровой романтики - живой контакт с природой, свежий воздух, звездное небо над головой, какого в городе не увидишь, дружный, сплоченный коллектив, прошедший и огонь, и воду, палатка, костер, гитара... Многих ребят наряду с достойной зарплатой привлекает именно это.

- Можно ли найти хорошую работу вашему выпускнику, не покидая родного региона?

- Конечно! Наши ребята успешно работают в организациях, специализирующихся в области инженерных изысканий, градостроительства, ландшафтного планирования, аэрокосмических и ГИС-технологий, природопользования, охраны окружающей среды, образования, туризма и других сферах деятельности. Если говорить о геологическом направлении, то на Юге очень востребованы инженеры-изыскатели, которые исследуют грунт и его свойства, подземные водоносные горизонты, - это является обязательным условием при проектировании строительства любого объекта. Кроме того, есть ребята, которые, отработав на добывающих предприятиях в другом регионе, возвращаются домой с богатым материалом и поступают к нам в аспирантуру, планируя карьеру в сфере науки.

Немало выпускников с дипломами бакалавра и магистра экологии и природопользования, географии, гидрометеорологии устраиваются работать в административные структуры: департамент Росприроднадзора по ЮФО, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, министерство природных ресурсов и экологии правительства Ростовской области, в научные организации: Южный научный центр РАН, Азовский НИИ рыбного хозяйства, Гидрохимический институт. Картографические организации также нуждаются в наших специалистах.

Директор Института наук о Земле Южного федерального университета Андрей Кузнецов: «Исследуй планету с нами!»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Кроме того, сейчас востребованы учителя географии - это одно из тех направлений, по которому у нас очень высокий процент трудоустройства. В регионе ощущается дефицит молодых педагогических кадров, перед началом каждого учебного года из школ Ростова-на-Дону и области нам поступают десятки звонков с просьбой направить выпускников для работы учителями географии. Спрос на этих специалистов очень большой, и мы это ощущаем постоянно.

- Сложно ли поступить на эти направления подготовки?

- У нас как федерального университета достаточно высокие минимальные пороги баллов ЕГЭ: математика - 50, русский язык - 60, география - 55-60, физика - 50. Желающих поступить много, но не каждому удается преодолеть пороговые баллы. Однако не стоит отчаиваться. Если вы любите географию и хотите связать свою жизнь с исследованием нашей планеты, то смело идите к своей цели!

В течение учебного года мы проводим множество мероприятий, направленных на популяризацию географических знаний и профориентационную работу с абитуриентами: дни открытых дверей, Фестиваль науки Юга России, олимпиада Института наук о Земле, олимпиада Южного федерального университета по географии, конференция «Юный исследователь Земли», конференция ДАНЮИ, Географический диктант, спортивно-интеллектуальная игра «Ты - ветру и солнцу брат» и др., отслеживаем ребят, которые регулярно к нам приходят, интересуются. Победители и призеры любого из этих конкурсов получают статус кандидата в студенты ЮФУ и дополнительные баллы при поступлении. Если вам нравится география, и вы задумываетесь о том, чтобы связать свою жизнь с исследованием планеты Земля, приходите на наши мероприятия! Там вы сможете пообщаться с ведущими специалистами, студентами, больше узнать о нас и о профессиях, которые получают наши выпускники. Мы всегда рады мотивированным ребятам.

- Что, по-вашему, самое главное при выборе вуза?

- Постараться услышать зов своего сердца! Важно, когда работа не только приносит доход, но и позволяет получить удовлетворение от того, что занимаешься нужным и интересным делом, имеешь возможность развиваться, раскрывать свои способности. В такой стране, как Россия, с ее бескрайними, не изведанными еще просторами, несметными природными богатствами, живописными ландшафтами специалисты в области наук о Земле всегда были и будут востребованы. Российское образование в области наук о Земле очень ценится во всем мире. Наши зарубежные партнеры, в числе которых лучшие университеты Европы, дают высокие характеристики качеству подготовки наших студентов, которых они с удовольствием принимают на стажировку. Совместно с коллегами из университетов Франции, Испании, Кипра мы ведем научные исследования, направленные на решение целого ряда актуальных экологических проблем, порождаемых природными и техногенными катастрофами (нефтяные разливы и процессы самоочищения загрязненных экосистем, наводнения, подтопления, разрушение берегов и др.), обязательно привлекаем к этим исследованиям наиболее активных и мотивированных студентов, аспирантов. Так что, если вас увлекают тайны нашей планеты, смело выбирайте направления подготовки в области наук о Земле и поступайте в Южный федеральный университет!

На правах рекламы