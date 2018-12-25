Как поступить в вуз: вступительные испытания и сроки подачи документов

Подать документы для поступления в Институт наук о земле ЮФУ можно лично в приемную комиссию, по почте на адрес 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42 и по электронной почте.

Прием всех документов, отправленных по почте, на все направления подготовки бакалавриата и специалитета завершается в соответствии с установленными датами завершения приема документов.

Также можно подать документы on-line через личный кабинет абитуриента. Такая процедура возможна для граждан РФ, поступающих по результатам ЕГЭ

Для поступления в Институт наук о Земле ЮФУ в 2019 году необходимо успешно преодолеть вступительные испытания по следующим обязательным предметам:

- География, русский языка и математика - на направления Геология, География, Гидрометеорология и Экология и природопользование по очной форме обучения.

- Математика, русский язык и физика - на специальность Прикладная геология по очной форме обучения.

- Обществознание, русский язык и география – на направление Педагогическое образование по профилю География по очной и заочной формам обучения.

Сроки приема документов

Прием документов в приемной комиссии стартует 20 июня 2019 года для всех форм обучения. Дата окончания приема документов по результатам ЕГЭ - 26 июля 2019 года; по результатам вступительных испытаний, которые вуз проводит самостоятельно, - 11 июля 2019 года.

График работы приемной комиссии:

понедельник - пятница: с 9.00 до 17.00;

перерыв: с 12.30 до 13.30;

суббота: с 9.00 до 13.00;

выходной день: воскресенье.

Уточнить дополнительную информацию можно на сайтах: http://ictis.sfedu.ru/enroll/programs/ и http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ABT/main/M

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Замдиректора по работе с абитуриентами: Баранникова Наталья Николаевна

8-(918)-566-60-71

8-(904)-500-99-72

nnbarannikova@sfedu.ru

На факультете проводятся дни открытых дверей и географические диктанты для абитуриентов.

Расписание и дополнительную информацию можно уточнить на официальном сайте

http://www.geo.sfedu.ru