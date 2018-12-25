Как поступить в вуз: вступительные испытания и сроки подачи документов
Подать документы для поступления в Институт наук о земле ЮФУ можно лично в приемную комиссию, по почте на адрес 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42 и по электронной почте.
Прием всех документов, отправленных по почте, на все направления подготовки бакалавриата и специалитета завершается в соответствии с установленными датами завершения приема документов.
Также можно подать документы on-line через личный кабинет абитуриента. Такая процедура возможна для граждан РФ, поступающих по результатам ЕГЭ
Для поступления в Институт наук о Земле ЮФУ в 2019 году необходимо успешно преодолеть вступительные испытания по следующим обязательным предметам:
- География, русский языка и математика - на направления Геология, География, Гидрометеорология и Экология и природопользование по очной форме обучения.
- Математика, русский язык и физика - на специальность Прикладная геология по очной форме обучения.
- Обществознание, русский язык и география – на направление Педагогическое образование по профилю География по очной и заочной формам обучения.
Сроки приема документов
Прием документов в приемной комиссии стартует 20 июня 2019 года для всех форм обучения. Дата окончания приема документов по результатам ЕГЭ - 26 июля 2019 года; по результатам вступительных испытаний, которые вуз проводит самостоятельно, - 11 июля 2019 года.
График работы приемной комиссии:
понедельник - пятница: с 9.00 до 17.00;
перерыв: с 12.30 до 13.30;
суббота: с 9.00 до 13.00;
выходной день: воскресенье.
Уточнить дополнительную информацию можно на сайтах: http://ictis.sfedu.ru/enroll/programs/ и http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ABT/main/M
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Замдиректора по работе с абитуриентами: Баранникова Наталья Николаевна
8-(918)-566-60-71
8-(904)-500-99-72
На факультете проводятся дни открытых дверей и географические диктанты для абитуриентов.
Расписание и дополнительную информацию можно уточнить на официальном сайте