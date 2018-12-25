Возможности трудоустройства выпускников Института наук о Земле ЮФУ

Институт наук о Земле обучает профессиям, которые входят в Топ-3 самых высокооплачиваемых в России. Выпускники вуза успешно работают в сферах поиска и разведки полезных ископаемых, инженерных изысканий, градостроительства, ландшафтного планирования, аэрокосмических и ГИС-технологий, природопользования, охраны окружающей среды, образования, туризма.

Специалисты, прошедшие обучение в институте, находят работу в ведущих ресурсодобывающих компаниях страны: Газпром, Лукойл, Роснефть, Алроса, Магадангеология, в подразделениях Министерства природных ресурсов и экологии РФ, МЧС РФ, региональных и муниципальных министерствах и ведомствах, занимающихся охраной окружающей среды, проектно-изыскательских организациях, научно-исследовательских институтах, школах и колледжах, высших учебных заведениях, туристических фирмах. В списке компаний и многие другие.

Также бакалавры и магистры педагогического образования географического профиля устраиваются на работу в качестве преподавателей географии и воспитателей в самом широком спектре учебных заведений. Как показала практика, выпускники Института наук о Земле успешно реализуют себя в области управления персоналом, связей с общественностью, занимают высокие должности на предприятиях и в организациях хозяйственного комплекса страны и мира, ведут активную общественную деятельность.

Выдающиеся выпускники

За время существования вуза из его стен вышли член Президиума Российской академии наук, академик Г.Г. Матишов, академик Национальной академии наук Украины Е.А. Кулиш, ректор Ростовского инженерно-строительного института (с 1965 по 1987 гг.) В.П. Ананьев, генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского О.В. Петров, генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского геологоразведочного института угольных месторождений М.И. Логвинов.

Фото: предоставлено Институтом наук о Земле

Также институт окончили такие выдающиеся выпускники, как руководитель Федерального агентства водных ресурсов России В.А. Никаноров, министр природных ресурсов и заместитель председателя правительства Камчатского края (с 2008 по 2010 гг.), генеральный директор АО «Золото Камчатки» Ю.А. Геращенко, начальник Департамента Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам О.Н. Заболотная.

Среди выпускников вуза много руководителей крупных компаний - генеральный директор ОАО «Магадангеология» А.В. Алексеенко, управляющий директор Северо-Восточного производственно-геологического объединения Р.А. Осипов, председатель правления Некоммерческого партнерства «Газовые предприятия Дона» А.Л. Гаврина, режиссер Шоу-театра POP-OFF SHOW (Литва) Ю.Б. Попов и многие другие.

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