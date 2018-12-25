2018-12-25T15:48:30+03:00
Общество

Студенты Института наук о Земле рассказывают о качестве образования и дальнейших планах по трудоустройству

«Комсомольская правда» расспросила студентов вуза о том, насколько интересно им учиться в вузе и что они получают в процессе обучения
Юлия ЛАНДЫШ
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Фото: предоставлено Институтом наук о ЗемлеФото: предоставлено Институтом наук о Земле
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Фото: предоставлено Институтом наук о Земле

Фото: предоставлено Институтом наук о Земле

Алевтина Юкина, 2 курс, география:

- Когда я пришла поступать в Южный федеральный университет, то не знала, куда именно подавать документы. В приемной комиссии мне рассказали об этом институте, я заинтересовалась и не жалею об этом. Наоборот, с каждым днем желание здесь учиться разгорается с новой силой, особенно после прохождения летней практики. Профессия географа необычайно интересная! По окончании института планирую работать в картографической компании, строить и редактировать карты, в том числе для удобной навигации по дорогам нашей страны.

Владислав Крамаренко, 2 курс, география:

- Географией как наукой я заинтересовался еще в средней школе, участвовал в олимпиадах, так что этот путь выбрал для себя осознанно. Все, что связано с исследованиями Земли, очень перспективно в плане развития. География как наука не умирает, а продолжает удивлять! В институте я нашел друзей, появились новые увлечения, в ближайшее время планирую вступить в Российское географическое общество и участвовать в исследовательских экспедициях. Благодаря своей профессии я могу путешествовать и изучать Байкал, Камчатку, Карелию. Это очень интересно!

Алена Гуровская, 2 курс, геология, председатель студенческого совета:

- Учиться по этому направлению я планировала, начиная с 7 класса. Участвовала во всех тематических олимпиадах, в 11 классе заняла первое место в Ростовской области по геологии и получила 10 дополнительных баллов для поступления. По-моему, учиться на юриста или экономиста - это скучно, а вот у нас интереснейшая профессия. Кроме того, институт предоставляет место производственной практики с возможностью трудоустройства. В дальнейшем вижу себя инженером-геологом, хочу посмотреть страну и мир, поэтому стремлюсь хорошо учиться.

Надежда Шпак, 1 курс магистратуры:

- Закончив бакалавриат Института наук о земле ЮФУ, я поступила учиться в магистратуру, потому что просто не хочу расставаться с любимым вузом. В дальнейших планах у меня аспирантура. Это все моя любовь к географии! В школьные годы я занималась спортом и много путешествовала, после чего поняла, что хочу связать свою жизнь именно с этой наукой. Наш университет хорош тем, что здесь можно себя реализовать с разных сторон - научной, спортивной, творческой. Отсидеться в стороне не получится!

Дарья Надолинская, 2 курс, геология:

- Начиная со школьных лет, учитель географии возил нас на различные геологические слеты, в том числе в университет. Я бывала здесь в минералогическом музее, на днях открытых дверей, участвовала в олимпиадах, так что даже не рассматривала другие варианты для поступления. Очень интересно учиться, преподаватели увлекательно ведут свои лекции, проводятся прекрасные практики. Особенно захватывающе прошла так называемая выброска, когда группу студентов с куратором оставляют на местности без средств связи. Это настоящее испытание, которое пройти под силу не каждому!

Владислав Отырба, 2 курс, геология:

- Мой отец работает геодезистом, именно он посоветовал мне поступать учиться на геолога. Я родом из Абхазии, и у нас мало специалистов такого профиля. Так же, как и не существует высшего учебного заведения, где можно было бы получить эту профессию. Поэтому мой выбор пал на Южный федеральный университет. Учеба очень интересная, я сразу втянулся и после бакалавриата планирую поступать в магистратуру, а затем вернусь домой и буду работать по специальности. Меня ждут горы и их неизведанные тайны!

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