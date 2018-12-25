Основатель и ректор Южного университета (ИУБиП) Имран Акперов: «Современное высшее образование невозможно без цифровых технологий»

Южный университет, знакомый многим по аббревиатуре ИУБиП (Институт управления, бизнеса и права) - первый частный вуз в истории России. Основанный в 1991 году, он успешно развивался и на сегодняшний день является прекрасным примером инновационного высшего образования в Ростове-на-Дону.

Отличная репутация вуза подтверждена на всех уровнях. Южный университет (ИУБиП) имеет бессрочную лицензию на право образовательной деятельности, является базовым вузом Торгово-промышленной палаты Ростовской области и стабильно получает первые места в различных рейтингах. Так, в составе 17 элитных отечественных вузов и единственный на юге страны он входит в международный рейтинг Eduniversal, занимая в нем 12-е место среди российских участников (всего в этом списке 1 000 лучших учебных заведений из 154 стран мира).

В университете работают более 500 преподавателей и обучаются около 5 000 студентов. За время работы здесь подготовлено более 20 000 квалифицированных специалистов. Ежегодно отмечается высокий конкурс среди абитуриентов. Кстати, университет вошел в число лучших негосударственных вузов страны, которым на конкурсной основе впервые в истории современного российского высшего образования были выделены бюджетные средства для бесплатного обучения студентов. Ректор Имран Гурруевич Акперов ответил на наши вопросы.

- Многих абитуриентов волнует, куда поступать. Что вы можете посоветовать ребятам, которые пока не сделали свой выбор?

- Я понимаю тревоги поступающих и их родителей. Кем стать, чтобы не потеряться в этом мире? Мы живем в очень интересную эпоху. Вузы в том формате, в котором они существуют сегодня, исчерпали себя. Цифровые технологии правят миром, и нужно меняться вместе с действительностью. Экономика настолько быстро развивается, что на первый план выходят не специальности, а компетенции. Нынешние школьники - особое поколение. Они хотят иметь те компетенции, которые в будущем помогут им стать успешными людьми. А это не только профессиональные навыки, но и эмоциональный интеллект, то есть способность мыслить креативно и создавать нечто новое.

Уходит традиционное восприятие университета как места, где можно получить какую-то определенную профессию, - финансиста, юриста, инженера, ученого и так далее. Жизнь показывает, что гораздо важнее иметь междисциплинарные компетенции. Именно такой подход мы будем реализовывать у себя уже в будущем учебном году. Наряду с классическими специальностями ребята смогут получить современное образование в области цифровых финансов, интернет-координирования, социальных коммуникаций и по другим направлениям. Мобильность и адаптивность - самые главные качества нашего вуза. Мы не пытаемся догнать время, мы просто идем вперед и генерируем новые знания.

- Что самое главное в современном высшем образовании?

- Индивидуальный подход - лучшая образовательная технология! Качественное образование не бывает массовым, поэтому мы набираем ровно столько студентов, сколько можем подготовить на совесть. Благодаря оптимальному числу учащихся реализуется индивидуальный подход к каждому. Кроме того, наша система обучения ориентирована на реальную практику. Выпускники после окончания должны уметь сразу включиться в текущую деятельность предприятия, без длительных периодов стажировки. Южный университет (ИУБиП) позволяет каждому студенту во время обучения получить реальный опыт работы по своему направлению подготовки, вплоть до создания собственного предприятия.

Наши выпускники востребованы! По данным ежегодного мониторинга, более 80% из них трудоустраиваются по выбранной профессии, а многие находят работу еще во время учебы. Кстати, все студенты имеют возможность во время обучения по основному направлению подготовки получить второе высшее образование, пройти языковую подготовку, а также пройти международные программы с получением европейского диплома. Это позволяет продолжить образование и начать карьеру за рубежом.

Основатель и ректор Южного университета (ИУБиП) Имран Акперов: «Современное высшее образование невозможно без цифровых технологий»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

- Какие проекты для школьников реализует Южный университет?

- В начале октября на базе нашего университета стартовал федеральный проект «Яндекс. Лицей» для учеников 8 и 9 классов. Это бесплатные курсы для школьников, где мы обучаем основам программирования. К занятиям приступили более 40 ребят, которые прошли предварительный отбор. Программа рассчитана на два года, по завершении обучения школьники получат сертификат.

Кроме того, у нас готовится большой проект совместно с компанией «Ростелеком» - цифровой стартап для школьников. Ребята будут придумывать, как применять цифровые технологии в жизни. Принимаются любые идеи, даже самые невероятные, из которых вы выберем 50 наиболее талантливых. Этих ребят мы будем бесплатно учить на базе своего университета.

Чтобы придумать нечто интересное, необязательно быть отличником. Посмотрите, все великие изобретатели были троечниками! Поэтому сегодня не столько важна хорошая эрудиция в виде высокого IQ, сколько нужно показать высокий эмоциональный интеллект - EIQ. Мы нуждаемся в таких людях, которые умеют придумывать и развивать стартапы в разных сферах экономики. И мы убеждены, что неталантливых людей не бывает. Главное - создать условия, способствующие реализации их дарований.

- Получается, что учиться в Южном университете несложно?

- Несложно, увлекательно и престижно! Обучение проходит по новейшим технологиям. Наши двери открыты для всех, кто жаждет современных знаний. Мы хотим, чтобы к нам пришли талантливые дети, поэтому в Южном университете существует система поощрения. Все первокурсники не платят за первый семестр обучения. Если они сдают сессию на отлично и проявляют себя с положительной стороны в общественной жизни, то получают право не платить за следующий семестр и так далее вплоть до окончания университета. Студенты должны постоянно доказывать, что они лучшие, и мы их этому учим.

Проникнуться современным университетским духом можно, посетив Дни открытых дверей, которые проводятся в ноябре и апреле. Вы можете посмотреть наши учебные аудитории, информационно-библиотечный центр, компьютерный центр, пообщаться со студентами и преподавателями. На сайте вуза также доступна 3D-экскурсия. Мы всегда открыты и готовы к диалогу 24 часа 7 дней в неделю. Будем рады видеть вас в числе наших студентов. Профессионалы выбирают Южный университет. Не отставайте!

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