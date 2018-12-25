Условия поступления в Южный университет (ИУБиП)

Прием в университет лиц для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование, без вступительных испытаний для всех поступающих.

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное при поступлении на обучение по программам бакалавриата - документом о среднем общем образовании (на основании оцениваемых по стобалльной шкале результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно в случаях, установленных Правилами), начальном профессиональном образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или документом о высшем образовании и о квалификации (по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются университетом самостоятельно).

Фото: предоставлено ИУБиП

Прием на обучение осуществляется по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц.

Даже при отсутствии свободных бюджетных мест студент имеет шанс учиться бесплатно в случаях:

1. На первом курсе очной формы обучения все студенты имеют возможность не платить за первый семестр.

2. Если студент сдает первую сессию на «отлично», он получает возможность бесплатно учиться в следующем семестре.

3. Если студент сдает вторую сессию на отлично, то он в третьем семестре тоже учится бесплатно.

Условия поступления можно изучить на официальном сайте университета http://www.iubip.ru/entrant/rules

Контакты приемной комиссии

8 (800) 77-55-012 (звонок по всей России бесплатный),

8 (863) 292-4333, 245-45-65

info@iubip.ru