Трудоустройство выпускников Южного университета (ИУБиП)

Система обучения в Южном университете (ИУБиП) ориентирована на реальную практику. Выпускники после окончания должны уметь сразу включиться в текущую деятельность предприятия без длительных периодов стажировки. Вуз позволяет каждому студенту во время обучения получить реальный опыт работы по своему направлению подготовки вплоть до создания собственного предприятия.

Выпускники университета востребованы на рынке труда. По данным ежегодного мониторинга более 80% выпускников трудоустраиваются по выбранной профессии. Многие из них находят работу еще во время обучения.

Южный университет (ИУБиП) сотрудничает со множеством компаний. В списке партнеров-работодателей такие организации, как ОАО КМБ "Центр-инвест", ПАО "Банк-ВТБ", АО "Альфа-банк", Инвестиционная компания "Атон", Федеральная налоговая служба РО, ПАО "Сбербанк", ООО "РосГосСтрах-Юг", "Балтика-Ростов", ПАО "Ростелеком", ООО "1С-Гендальф", ООО "Страховая группа "Адмирал", МВД, ПАО "ЛУКОЙЛ", Конгресс-отель "Дон-Plaza", администрация Ростова-на-Дону, Coca-Cola HBC, Государственная дума РФ, Конгресс-отель Amaks, АО АКБ "Стелла-Банк", Туристическое агентство "Золотые купола", ООО "Аква-Дон" и другие.

На официальном сайте вуза в рубрике «Практика и трудоустройство» регулярно публикуются актуальные вакансии для студентов и выпускников - http://www.iubip.ru/site_page/item/id/698/.

Успешные выпускники

Множество выпускников Южного университета (ИУБиП) стали руководителями компаний и настоящими профессионалами. Среди них: директор АО «Новые технологии управления» Дмитрий Кононченко, руководитель Зерноградского межрайонного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации Андрей Шоста, заместитель начальника межрайонной ИФНС России Александр Рябов, линейный продюсер студии «Ералаш» г. Санкт-Петербург Светлана Крехович, руководитель фотостудии Okstar Олег Богаев и многие другие.

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