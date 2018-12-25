2018-12-25T15:56:13+03:00
Общество

Студенты Южного университета (ИУБиП) рассказывают о профессионализме преподавателей и возможностях реализации в различных сферах

«Комсомольская правда» расспросила студентов о том, насколько интересно им учиться в вузе и что они получают в процессе обучения
Наталья ВЕСНИНА
Поделиться:
Фото: предоставлено ИУБиПФото: предоставлено ИУБиП
Изменить размер текста:

Фото: предоставлено ИУБиП

Фото: предоставлено ИУБиП

Анна Русскова, студентка 1 курса Академии права и национальной безопасности ЮУ (ИУБиП):

- Мне очень нравится Южный университет (ИУБиП), он позволяет мне развиваться не только по своей специальности, но и в сфере медиа. Этому способствует медиацентр BIGLINE в нашем вузе, где студентов разных направлений подготовки объединяет одно общее дело - коммуникация с общественностью.

Екатерина Квашенко, студентка 2 курса Академии экономики и управления ЮУ (ИУБиП):

- Университет подарил мне много полезных знаний, навыков и умений. Всего за 1 год я смогла продвинуться так далеко, развить себя как личность и получить огромный опыт. Это стало возможным благодаря разным проектам, конференциям, конкурсам и форумам. Преподавательский состав относится с особым вниманием к студентам и способствует их развитию в сфере своей специальности и личности в целом.

Светлана Ладная, выпускница ЮУ (ИУБиП), руководитель РРО "Защита детства", координатор партийного проекта "России важен каждый ребенок":

- В 2017 году я окончила магистратуру. Высшее качество образовательных услуг! В дополнение к основной образовательной программе посетила еще 5 тренингов, есть ощутимый результат. Спасибо педагогам ИУБиПа за профессиональный рост.

Сергей Погорелов, выпускник ЮУ (ИУБиП), адвокат:

- Мне есть, с чем сравнить. Могу с уверенностью сказать: в Южном университете к студентам относятся по-настоящему внимательно, учитывают индивидуальность. Я учился в другом вузе. И у меня сложилось впечатление, что там работа преподавателей похожа на конвейер. Да, передача знаний и контроль их усвоения производятся, но одного этого недостаточно. Когда есть возможность по-настоящему глубоко общаться с преподавателем, впитывать его личный профессиональный опыт, узнавать нюансы - это бесценно. В Южном университете у меня такая возможность была.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Трудоустройство выпускников СКФ МТУСИ: помощь в поиске вакансий, Клуб выпускников
За пятидесятилетнюю историю своего существования СКФ МТУСИ подготовил свыше 10 000 высококвалифицированных специалистов, значительная часть из которых сегодня стоит во главе различных предприятий и организаций страны
Северо-Кавказский филиал МТУСИ: профессионализм, верность традициям и стремление к новому
Северо-Кавказский филиал ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский технический университет связи и информатики»
Новости 24
В зоопарке Ростова-на-Дону откроется резиденция Деда Мороза и Снегурочки
В Батайске огромный столб раздавил "четырнадцатую"
В Ростовской области за шесть лет планируют рекультивировать шесть полигонов
Жительница Ростова-на-Дону требует увеличить количество автобусов на маршруте № 83
Житель Ростова призвал активнее наказывать тех, кто повсюду расклеивает объявления
В Ростове-на-Дону из оборота изъяли 48 кг наркотиков
Медали и премии Российской академии наук достались трем ростовским студентам
В Ростове-на-Дону грабитель плеснул в лицо продавца уксусную эссенцию
Ростовчанин требует оштрафовать Шнурова и Собчак за мат в соцсетях
В Ростовской области поезд насмерть сбил 15-летнюю школьницу
Житель Неклиновского района обчистил дом, а украденное продал соседу
В массовой аварии под Ростовом пострадали четыре человека
С начала декабря в Ростове-на-Дону камеры зафиксировали свыше 10 тысяч нарушений
В Ростове-на-Дону хотят снова снимать документальное кино
На допвыборах в гордуму Ростова-на-Дону по двум одномандатным округам победили единороссы
«Райское наслаждение»: Третья жена Тарасова в образе белого лебедя удивила поклонников
«Бомбически шикарна!»: Поклонники оценили глубокое декольте пловчихи Юлии Ефимовой
Открытие главной елки Ростова-на-Дону 2018: где и когда
Пять студентов ЮФУ будут получать стипендию Президента РФ
В зоопарке Ростова-на-Дону поселился бегемот из Дании
В Ростове-на-Дону в аварии на Театральной площади пострадал пенсионер
В Ростове-на-Дону дешевле заказать Деда Мороза на праздник, чем наряжаться самому