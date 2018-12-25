Студенты Южного университета (ИУБиП) рассказывают о профессионализме преподавателей и возможностях реализации в различных сферах

Фото: предоставлено ИУБиП

Анна Русскова, студентка 1 курса Академии права и национальной безопасности ЮУ (ИУБиП):

- Мне очень нравится Южный университет (ИУБиП), он позволяет мне развиваться не только по своей специальности, но и в сфере медиа. Этому способствует медиацентр BIGLINE в нашем вузе, где студентов разных направлений подготовки объединяет одно общее дело - коммуникация с общественностью.

Екатерина Квашенко, студентка 2 курса Академии экономики и управления ЮУ (ИУБиП):

- Университет подарил мне много полезных знаний, навыков и умений. Всего за 1 год я смогла продвинуться так далеко, развить себя как личность и получить огромный опыт. Это стало возможным благодаря разным проектам, конференциям, конкурсам и форумам. Преподавательский состав относится с особым вниманием к студентам и способствует их развитию в сфере своей специальности и личности в целом.

Светлана Ладная, выпускница ЮУ (ИУБиП), руководитель РРО "Защита детства", координатор партийного проекта "России важен каждый ребенок":

- В 2017 году я окончила магистратуру. Высшее качество образовательных услуг! В дополнение к основной образовательной программе посетила еще 5 тренингов, есть ощутимый результат. Спасибо педагогам ИУБиПа за профессиональный рост.

Сергей Погорелов, выпускник ЮУ (ИУБиП), адвокат:

- Мне есть, с чем сравнить. Могу с уверенностью сказать: в Южном университете к студентам относятся по-настоящему внимательно, учитывают индивидуальность. Я учился в другом вузе. И у меня сложилось впечатление, что там работа преподавателей похожа на конвейер. Да, передача знаний и контроль их усвоения производятся, но одного этого недостаточно. Когда есть возможность по-настоящему глубоко общаться с преподавателем, впитывать его личный профессиональный опыт, узнавать нюансы - это бесценно. В Южном университете у меня такая возможность была.