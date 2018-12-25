Северо-Кавказский филиал МТУСИ: профессионализм, верность традициям и стремление к новому

(СКФ МТУСИ) обеспечивает качественную подготовку специалистов связи Юга России.

Университет ведет свою историю с 1967 года, когда в Ростове началась подготовка специалистов связи с высшим образованием. Сейчас филиал МТУСИ — это единственный специализированный вуз в Южном Федеральном и Северо-Кавказском округах, ведущий подготовку связистов. В 2017 году университет успешно прошел государственную аккредитацию по 4 образовательным программам, которые признаны "Лучшими образовательными программами инновационной России - 2017".

Фото: предоставлено МТУСИ

Выпускников СКФ МТУСИ объединяет высокий уровень освоения компетенций, так как наряду со специальными знаниями и умениями студенты получают и серьёзное общее профессиональное образование. Учебные программы составлены так, что будущие профессионалы востребованы в разных сферах деятельности и начинают свою профессиональную карьеру уже на старших курсах. Это даёт им большое преимущество в жизни.

Высокое качество образования поддерживается профессорско- преподавательским составом. В филиале университета 80 % педагогов имеют ученые степени и звания, в том числе 15 % — доктора наук и профессора.

В настоящее время в СКФ МТУСИ обучается более 1000 студентов. Филиал расположен в центре города. Учебные лаборатории оснащены комплексами и системами современной цифровой связи и вычислительной техники, в том числе и системами наиболее перспективной оптической связи, а также образцами оборудования, не имеющими аналогов в других вузах связи. В процессе учебы используется реальное оборудование, применяемое большинством операторов фиксированной и мобильной связи.

Филиал реализует подготовку бакалавров в соответствии с государственными образовательными стандартами нового поколения.

Фото: предоставлено МТУСИ

Направления подготовки

Подготовка студентов осуществляется по направлениям «Информатика и вычислительная техника» и «Инфокоммуникационные технологии и системы связи».

Профилирование в области:

- Сети связи и системы коммутации

- Многоканальные телекоммуникационные системы

- Защищенные системы и сети связи

- Системы радиосвязи и радиодоступа

- Вычислительные машины, комплексы, системы и сети

- Программное обеспечение и интеллектуальные системы

Адрес университета: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 62.

Телефоны (863) 262-30-63, 262-33-12, 262-49-18

Официальный сайт: http://www.skf-mtusi.ru/

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