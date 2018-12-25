2018-12-25T16:18:44+03:00
Общество

Директор СКФ МТУСИ Александр Манин: «Востребованность связистов с каждым годом растет»

Юлия ЛАНДЫШ
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Директор СКФ МТУСИ Александр Манин: «Востребованность связистов с каждым годом растет»Директор СКФ МТУСИ Александр Манин: «Востребованность связистов с каждым годом растет»Фото: Юлия ЛАНДЫШ
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По данным ежегодного общероссийского мониторинга, в тройку лидеров с самыми высокими зарплатами входят три отрасли экономики: финансы, нефтегазодобывающий сектор и связь. Все, что имеет отношение к телекоммуникациям и цифровым технологиям, очень активно развивается. Отрасли требуются квалифицированные кадры, которые в том числе готовят в Северо-Кавказском филиале Московского технического университета связи и информатики. Расположен он в центре г. Ростова-на-Дону в старинном особняке с прекрасной историей и традициями. Это специализированный вуз, который подчиняется не напрямую Министерству образования и науки, а Федеральному агентству связи. На наиболее актуальные вопросы абитуриентов ответил директор СКФ МТУСИ Александр Анатольевич Манин.

- Какие направления подготовки вы порекомендуете ребятам, выбирающим для поступления технический ВУЗ?

- Мы готовим кадры целенаправленно для отрасли связи и информационных технологий, поэтому реализуем два основных направления: инфокоммуникационные технологии и системы связи, в составе которых развиваются четыре профиля подготовки, а также информатика и вычислительная техника с двумя профилями подготовки. Все наши образовательные программы проходят ежегодную экспертизу у крупнейших предприятий связи, в частности у «Ростелекома», у четверки мобильных операторов - Мегафон, Теле2, Билайн, МТС, в радиочастотном центре, Роскомнадзоре, а также в подразделениях связи различных силовых структур. Учебные планы адаптируются с учетом пожеланий будущих работодателей наших студентов. У нас тесные контакты с партнерами - они дают экспертную оценку и участвуют в подготовке студентов, из которых формируют свой кадровый резерв. Некоторые компании поставляют нам современное оборудование, чтобы получить выпускника, которого не надо доучивать. Так что наши лаборатории оснащены самыми современными образцами инфокоммуникационной аппаратуры ведущих производителей.

- Каких абитуриентов вы бы хотели увидеть в числе студентов?

- Это должен быть молодой человек или девушка с техническим складом ума, которому нравится все, что связано с современными цифровыми технологиями и телекоммуникациями. Все привыкли пользоваться смартфонами и планшетами, но мало кто задумывается, что за этой техникой стоит труд людей, которые работают в отрасли связи. Стать частью этой большой команды - прекрасный выбор современного абитуриента. Перспективы у наших студентов очень хорошие - без работы они не остаются. Большинство из них трудоустраиваются уже на старших курсах, так как производственные преддипломные практики проводятся не в стенах вуза, а на предприятиях связи.

- Сложно ли поступить в вуз?

- Все зависит от уровня подготовленности конкретного абитуриента. В приемную комиссию необходимо предоставить результаты единого госэкзамена по нескольким предметам: русский язык, математика, а также физика или информатика в зависимости от выбранного профиля. В 2018 году конкурс существенно вырос. Так, на профиль «Информационные технологии и системы связи» он составил 6,8 человек на место, в то время как в прошлом году - 4,3. Проходной балл - 141. А на профиль «Информатика и вычислительная техника» конкурс составил 7,8 и 4,4 человека соответственно. Проходной балл - 169. Востребованность профессии растет, и мы имеем возможность отбирать лучших абитуриентов. Для тех, кто сомневается в своих знаниях, в вузе организована подготовка к ЕГЭ по физике.

Директор СКФ МТУСИ Александр Манин: «Востребованность связистов с каждым годом растет» Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Директор СКФ МТУСИ Александр Манин: «Востребованность связистов с каждым годом растет»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Кроме того, у нас заключены договоры с несколькими школами и лицеями Ленинского района, с которыми мы развиваем тесные связи. В частности, на нашей базе сформированы так называемые IT-классы, где для учащихся 10 и 11 классов мы ведем бесплатные углубленные курсы по изучению информационных технологий. Занятия проводят штатные преподаватели вуза. Для нас это возможность присмотреть наиболее одаренных детей, а для них — прекрасный шанс более глубокого знакомства с нашим филиалом.

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