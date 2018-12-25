Правила поступления в СКФ МТУСИ

В Университет принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории РФ. К обучению допускаются лица, имеющие среднее общее образование, подтвержденное соответствующими документами.

Прием документов на первый курс начинается по очной форме обучения – 13 июня 2019 года, по заочной – 1 марта 2019 года. Завершается: для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых ВУЗом самостоятельно, — 15 июля; для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ – 26 июля; для лиц, поступающих на основе договора об оказании платных услуг, а также на заочное отделение – 12 августа.

При поступлении абитуриента в Университет рассматриваются результаты ЕГЭ либо итоги вступительных испытаний, которые проводятся СКФ МТУСИ самостоятельно.

Минимальное количество баллов ЕГЭ по дисциплинам в 2019 году составляет:

- Математика 30

- Информатика и ИКТ 40

- Физика 36

- Русский язык 36

СКФ МТУСИ проводит вступительные испытания в форме тестирования с последующим устным собеседованием по математике, физике и информатике и в форме изложения по русскому языку. Это правило распространяется на инвалидов, иностранных граждан и лиц, которые получили документ о среднем общем образовании, если аттестационные испытания были сданы не в форме ЕГЭ.

При поступлении также учитываются различные индивидуальные достижения абитуриентов – наличие аттестата с золотой или серебряной медалью, диплома победителя или призёра командных соревнований по компьютерной безопасности, статуса победителя конкурсов профессионального мастерства WorldSkills, WorldSkillsJunior, DigitalSkills, JuniorSkills по профильным компетенциям и многих других.

Дополнительную информацию по правилам приема можно прочитать на сайте http://www.skf-mtusi.ru/Abitur#pp.

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