2018-12-25T16:16:54+03:00
Общество

Трудоустройство выпускников СКФ МТУСИ: помощь в поиске вакансий, Клуб выпускников

За пятидесятилетнюю историю своего существования СКФ МТУСИ подготовил свыше 10 000 высококвалифицированных специалистов, значительная часть из которых сегодня стоит во главе различных предприятий и организаций страны
Наталья ВЕСНИНА
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Фото: предоставлено МТУСИФото: предоставлено МТУСИ
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В СКФ МТУСИ постоянно ведется работа с кадровыми службами предприятий по поиску вакантных мест для студентов и выпускников филиала. Вакансии, полученные от работодателей, размещаются на сайте и на информационном стенде филиала. Представители компаний ежегодно проводят для студентов старших курсов презентации, выездные встречи на базе организаций, так же совместно с ГКУ РО «Центром занятости населения города Ростова-на-Дону» проводится ярмарка вакансий.

Процент трудоустройства студентов очной формы обучения к моменту окончания нашего университета составил:

2015/2016 учебный год — 89,1%

2016/2017 учебный год — 90,3%

2017/2018 учебный год – 92,9%,

на заочной форме обучения — 100%.

Фото: предоставлено МТУСИ

Фото: предоставлено МТУСИ

Среди выпускников университета известные в отрасли и в деловой жизни люди: Руководитель Управления Роскомнадзора по Ростовской области Сидорцов И.Н., Вице-президент – директор МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» Лысов Д.К., директор Ростовского регионального отделения Кавказского филиала ПАО «МегаФон» Барков А.И., Заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по Ростовской области Кривошеенко А.А., Технический директор «Tele2 Москва» Крушинин А.В.

В филиале создан и действует «Клуб выпускников». В задачи Клуба входит: организация и развитие взаимодействия между выпускниками и студентами; поддержание культурных, творческих и деловых связей с Филиалом. Деятельность Клуба направлена на профориентацию молодежи, содействие в трудоустройстве выпускников, поддержку талантливых студентов, аспирантов и преподавателей, а также перспективных и интересных научных программ и проектов.

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