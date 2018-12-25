2018-12-25T16:20:00+03:00
Общество

Рассказывают студенты Северо-Кавказского филиала МТУСИ

«Комсомольская правда» расспросила студентов вуза о том, почему они поступили в Университет, и что они получают в процессе обучения
Юлия ЛАНДЫШ
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Фото: предоставлено МТУСИФото: предоставлено МТУСИ
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Наталья Шустова. Фото: предоставлено МТУСИ

Наталья Шустова. Фото: предоставлено МТУСИ

Наталья Шустова, 4 курс:

- Моя бабушка закончила этот вуз, работала на ростовском телеграфе, так что я продолжаю семейную династию. Учусь по направлению «Сети связи и системы коммутации». У нас прекрасный преподавательский состав, учиться интересно, группы небольшие, поэтому практически индивидуальный подход. Проводится интересная внеучебная работа со студентами: кружки, танцы, хор, экскурсии. Заскучать тут не дают! В будущем планирую строить карьеру в крупной компании, например, у одного из мобильных операторов.

Сергей Гладыщук. Фото: предоставлено МТУСИ

Сергей Гладыщук. Фото: предоставлено МТУСИ

Сергей Гладыщук, 3 курс:

- Мое направление – информатика и вычислительная техника. Приехал из Якутии, в своем родном городе Нерюнгри закончил колледж связи и захотел продолжить обучение в вузе. В моих местах такой возможности нет, так что пришлось выбирать между Москвой и Ростовом-на-Дону. Преподаватели все доступно объясняют, есть доступ к современному оборудованию. После выпуска планирую остаться в Ростове и стать инженером компьютерных систем, а пока работаю лаборантом в своем вузе.

Мария Карепанова. Фото: предоставлено МТУСИ

Мария Карепанова. Фото: предоставлено МТУСИ

Мария Карепанова, 2 курс:

- Я не хотела поступать в технический вуз, на этом настоял папа, так как понимал, что профессия востребована. Я долгое время сопротивлялась, но, как только началась учеба, все сомнения прошли сами собой. Я рада, что родители помогли мне с этим выбором. У нас преподаватели и студенты – это дружная семья. После выпуска хочу поступить в магистратуру своего вуза в Москве и дальше выстраивать карьеру именно там.

Екатерина Шаулова. Фото: предоставлено МТУСИ

Екатерина Шаулова. Фото: предоставлено МТУСИ

Екатерина Шаулова, 2 курс:

- Мой отец закончил наш филиал и посоветовал мне тоже сюда пойти. Первый вуз, куда мы подали документы, это был МТУСИ. Папа был уверен на 100%, что я поступлю, и оказался прав. В своей семье я буду третьим поколением связистов – бабушка также работала в этой сфере. Нравится, что преподаватели отзывчивые. Даже если что-то непонятно, можно после лекции подойти с вопросами и получить подробный ответ.

Екатерина Игначкова. Фото: предоставлено МТУСИ

Екатерина Игначкова. Фото: предоставлено МТУСИ

Екатерина Игначкова, 4 курс:

- Я живу на Урале. Поэтому планировала поступать в вуз Уфы или Екатеринбурга. Ростовский филиал выбрала по остаточному принципу совершенно случайно и подала документы дистанционно. И оказалось, что прошла по конкурсу. Так что, не задумываясь, решила приехать учиться именно сюда. Я - будущий программист, планирую идти работать по своей специальности в армию. Думаю, у меня все получится!

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