Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум: подготовка специалистов для железнодорожного транспорта

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум» - одно из старейших образовательных учреждений г. Ростова-на-Дону. Было создано в 1912 году на базе главных мастерских Владикавказской железной дороги и с тех пор не меняло свой железнодорожный профиль. В 2017 году РЖТ отметил юбилей - 105 лет.

Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум - это базовое учебное заведение филиала ОАО "РЖД" - Ростовского электровозоремонтного завода, по своей сути является неотъемлемой частью большого предприятия. Техникум располагает современной учебно-материальной базой: учебные кабинеты, спортивный зал, спортивная площадка, актовый зал, мастерские, лаборатории оборудованы по современным технологиям и отвечают стандартам. Уровень профессиональных компетенций педагогических работников соответствует требованиям нормативных документов.

В техникум принимают выпускников 11-х и 9-х классов для обучения следующим профессиям:

- «Машинист локомотива» на базе 9 классов срок обучения - 3 года 10 месяцев, на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев;

- «Проводник на железнодорожном транспорте» на базе 9 классов срок обучения - 2 года 10 месяцев, на базе 11 классов - 10 месяцев;

- «Повар, кондитер» на базе 9 классов срок обучения - 3 года 10 месяцев, на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев;

- «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» на базе 9 классов срок обучения - 2 года 10 месяцев.

Выпускники техникума востребованы на всех предприятиях железнодорожного транспорта.

Адрес и контакты

г. Ростов-на-Дону, ул. Чебанова, д. 10, тел./факс 8(863) 240-80-48, 240-28-01.

e-mail: info@rzt161.ru; web: rzt161.ru

Проезд: городским транспортом до остановки «Лендворец», «Ж/д вокзал», «Пл. Стачки».

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