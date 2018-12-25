2018-12-25T16:28:53+03:00
Общество

Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум: подготовка специалистов для железнодорожного транспорта

Наталья ВЕСНИНА
Поделиться:
Фото: предоставлено РЖТФото: предоставлено РЖТ
Изменить размер текста:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум» - одно из старейших образовательных учреждений г. Ростова-на-Дону. Было создано в 1912 году на базе главных мастерских Владикавказской железной дороги и с тех пор не меняло свой железнодорожный профиль. В 2017 году РЖТ отметил юбилей - 105 лет.

Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум - это базовое учебное заведение филиала ОАО "РЖД" - Ростовского электровозоремонтного завода, по своей сути является неотъемлемой частью большого предприятия. Техникум располагает современной учебно-материальной базой: учебные кабинеты, спортивный зал, спортивная площадка, актовый зал, мастерские, лаборатории оборудованы по современным технологиям и отвечают стандартам. Уровень профессиональных компетенций педагогических работников соответствует требованиям нормативных документов.

В техникум принимают выпускников 11-х и 9-х классов для обучения следующим профессиям:

- «Машинист локомотива» на базе 9 классов срок обучения - 3 года 10 месяцев, на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев;

- «Проводник на железнодорожном транспорте» на базе 9 классов срок обучения - 2 года 10 месяцев, на базе 11 классов - 10 месяцев;

- «Повар, кондитер» на базе 9 классов срок обучения - 3 года 10 месяцев, на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев;

- «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» на базе 9 классов срок обучения - 2 года 10 месяцев.

Выпускники техникума востребованы на всех предприятиях железнодорожного транспорта.

Адрес и контакты

г. Ростов-на-Дону, ул. Чебанова, д. 10, тел./факс 8(863) 240-80-48, 240-28-01.

e-mail: info@rzt161.ru; web: rzt161.ru

Проезд: городским транспортом до остановки «Лендворец», «Ж/д вокзал», «Пл. Стачки».

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Трудоустройство выпускников СКФ МТУСИ: помощь в поиске вакансий, Клуб выпускников
За пятидесятилетнюю историю своего существования СКФ МТУСИ подготовил свыше 10 000 высококвалифицированных специалистов, значительная часть из которых сегодня стоит во главе различных предприятий и организаций страны
Северо-Кавказский филиал МТУСИ: профессионализм, верность традициям и стремление к новому
Северо-Кавказский филиал ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский технический университет связи и информатики»
Студенты Южного университета (ИУБиП) рассказывают о профессионализме преподавателей и возможностях реализации в различных сферах
«Комсомольская правда» расспросила студентов о том, насколько интересно им учиться в вузе и что они получают в процессе обучения
Новости 24
В зоопарке Ростова-на-Дону откроется резиденция Деда Мороза и Снегурочки
В Батайске огромный столб раздавил "четырнадцатую"
В Ростовской области за шесть лет планируют рекультивировать шесть полигонов
Жительница Ростова-на-Дону требует увеличить количество автобусов на маршруте № 83
Житель Ростова призвал активнее наказывать тех, кто повсюду расклеивает объявления
В Ростове-на-Дону из оборота изъяли 48 кг наркотиков
Медали и премии Российской академии наук достались трем ростовским студентам
В Ростове-на-Дону грабитель плеснул в лицо продавца уксусную эссенцию
Ростовчанин требует оштрафовать Шнурова и Собчак за мат в соцсетях
В Ростовской области поезд насмерть сбил 15-летнюю школьницу
Житель Неклиновского района обчистил дом, а украденное продал соседу
В массовой аварии под Ростовом пострадали четыре человека
С начала декабря в Ростове-на-Дону камеры зафиксировали свыше 10 тысяч нарушений
В Ростове-на-Дону хотят снова снимать документальное кино
На допвыборах в гордуму Ростова-на-Дону по двум одномандатным округам победили единороссы
«Райское наслаждение»: Третья жена Тарасова в образе белого лебедя удивила поклонников
«Бомбически шикарна!»: Поклонники оценили глубокое декольте пловчихи Юлии Ефимовой
Открытие главной елки Ростова-на-Дону 2018: где и когда
Пять студентов ЮФУ будут получать стипендию Президента РФ
В зоопарке Ростова-на-Дону поселился бегемот из Дании
В Ростове-на-Дону в аварии на Театральной площади пострадал пенсионер
В Ростове-на-Дону дешевле заказать Деда Мороза на праздник, чем наряжаться самому