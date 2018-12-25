2018-12-25T16:32:21+03:00
Общество

Как поступить в РЖТ: правила и сроки подачи документов

Наталья ВЕСНИНА
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Фото: предоставлено РЖТФото: предоставлено РЖТ
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Прием в Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум для прохождения подготовки по образовательным программам среднего профессионального образования проводится на первый курс без вступительных испытаний по личному заявлению абитуриентов. При этом они должны представить документ об основном общем и (или) среднем общем образовании.

Заявление и документы в приемную комиссию можно подавать с 20 июня по 15 августа. При наличии свободных мест сроки подачи документов могут быть увеличены. При этом документы можно направлять как непосредственно в приемную комиссию, так и по почте или на электронный адрес приемной комиссии info@rzt161.ru.

В этом случае поступающий должен приложить к заявлению ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, а также документа об образовании и квалификации.

Контакты приемной комиссии

344001, г. Ростов-на-Дону, ул. Чебанова, 10.

(863)240-80-48

info@rzt161.ru

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