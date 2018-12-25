2018-12-25T16:34:16+03:00
Общество

Производственная практика и возможности трудоустройства выпускников Ростовского-на-Дону железнодорожного техникума

Наталья ВЕСНИНА
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Фото: предоставлено РЖТФото: предоставлено РЖТ
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Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум проводит обучение профессиям, которые очень востребованы на рынке труда в России. Вакансии поваров и сварщиков входят в Топ-50 самых популярных в Ростовской области. На трудоустройство выпускников техникума приходят запросы из других регионов России - Кисловодска, Новороссийска, Санкт-Петербурга.

Студены проходят производственную практику на предприятиях и организациях города Ростова-на-Дону и области. По профессии «Машинист локомотива» будущая должность - помощник машиниста электровоза, электропоезда. Основными местами прохождения практики является Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод - филиал ОАО «Желдорреммаш», холдинг «ЛоКотех», филиалы ОАО «РЖД»: электровозные депо станции Ростов, Батайск, моторвагонное депо Ростов и другие.

По профессии «Проводник на железнодорожном транспорте» основными местами прохождения практики, как учебной, так и производственной, являются: подразделения Северо-Кавказского филиала АО «Федеральная пассажирская компания», пассажирское вагонное депо Новороссийск, пассажирское вагонное депо Адлер, резерв проводников станции Ростов.

Сварщики проходят практику на Ростовском-на-Дону электровозоремонтном заводе - филиале ОАО «Желдорреммаш», в холдинге «ЛоКотех». Техникум проводит работу по расширению базы практики на заводе.

Фото: предоставлено РЖТ

Фото: предоставлено РЖТ

Выпускники, получившие диплом повара, кондитера, также проходят производственную практику на самых разнообразных предприятиях общественного питания и сервиса. Среди них рестораны «Седьмое небо», «Амстердам», «Белый рояль», «Манжо», «Эльбузд» и «Онегин Дача», кафе «Мишель», сети «Золотой колос», «Вкуснолюбов» и «Ирис», многочисленные закусочные.

Зачастую студенты трудоустраиваются именно там, где проходили практику, или на смежных организациях и предприятиях.

Для помощи выпускникам в трудоустройстве организован Центр содействия занятости. Задачами центра являются содействие занятости студентов и трудоустройства выпускников на современном рынке труда, формирование и реализация системы партнерства техникума с государственными и муниципальными органами власти, службами занятости населения, с предприятиями, организациями, учреждениями города Ростов-на-Дону и Ростовской области.

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