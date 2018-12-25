Рассказывают студенты Ростовского железнодорожного техникума

Анастасия МартыноваФото: Юлия ЛАНДЫШ

Анастасия Мартынова, 2 курс:

- В техникуме у нас уютно, по-домашнему, педагоги нас понимают, как родных детей. Сюда я поступила, чтобы продолжить семейную династию. Моя бабушка работала на железной дороге 45 лет, была проводником на знаменитом составе «Тихий Дон». С детства я слышала ее истории об известных людях, которые путешествовали этим поездом. Бабушка показывала мне их автографы и старые билеты, фотографии разных мест, где она побывала. Все это увлекло меня настолько, что я решила идти по ее стопам. У меня очень романтичная профессия и вместе с тем сложная, но трудности всегда можно и нужно преодолевать!

Александр ГибалюкФото: Юлия ЛАНДЫШ

Александр Гибалюк, 2 курс:

- Работать на железной дороге я мечтал с детства, но в этот техникум пришел не сразу. Я перевелся из другого профильного учебного заведения, потому что там мне не понравился подход к образовательному процессу. А здесь я по-настоящему учусь. И наличие либо отсутствие денег на мои оценки не влияет. Преподаватели понимающие, всегда поддержат и поймут. В будущем мечтаю стать машинистом.

Александр ГриньФото: Юлия ЛАНДЫШ

Александр Гринь, 2 курс:

- Поступать в железнодорожный техникум мне посоветовал друг, и о своем выборе я нисколько не жалею. Изначально я пришел учиться на машиниста, но после первого курса перевелся на проводника. Понял, что мне больше нравится взаимодействовать с людьми, чем с техникой. Работа у нас творческая, к каждому пассажиру нужно найти подход, поднять настроение, помочь в дороге. Обучаясь по своей специальности, за 2 года 10 месяцев я получу сразу три профессии: проводник по сопровождению грузов, проводник пассажирских вагонов и билетный кассир.

Адам ИдиговФото: Юлия ЛАНДЫШ

Адам Идигов, 2 курс:

- Сюда я попал по чистой случайности. Куда именно поступать после 9 класса школы, было неясно. В итоге просто приехал в Ростов-на-Дону и, стоя на вокзале, набрал в интернете в поисковике «железнодорожный техникум». Оказалось, что он расположен недалеко от вокзала, поэтому я и отправился прямиком туда. Учусь на помощника машиниста, профессия очень нравится. Я доволен, что все сложилось именно так, а не иначе. После учебы вернусь домой и буду работать по специальности. Меня уже с нетерпением ждут.

Алена СевоянФото: Юлия ЛАНДЫШ

Алена Севоян, 1 курс:

- Мне нравится общаться с людьми и путешествовать, поэтому и поступила учиться на проводника. Практически все свободное время я провожу в стенах своего любимого техникума. Часто задерживаюсь допоздна, особенно мне нравится заниматься вокалом. Уже выступала ведущей на крупном мероприятии, что очень приятно. В техникуме у нас все ребята дружные, старшекурсники помогают новичкам почувствовать себя, как дома.

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