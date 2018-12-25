2018-12-25T17:19:49+03:00
Экономика

Зима на драйве вместе с Hyundai в Темп Авто!

Не смотря на дождь на улице, все мы помним, что совсем скоро Новый год и эту зиму нужно провести на драйве!
Иван Боголюбов
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Фото: Темп АвтоФото: Темп Авто
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Именно так и сделал автосалон Hyundai Темп Авто 22 декабря, собрав гостей.

Дети танцевали, играли, общались с Дедом Морозом и Снегурочкой, водили хоровод, пели и читали стихи и, конечно же, получали подарки!

Фото: Темп Авто

Фото: Темп Авто

А родители, тем временем, проходили тест-драйвы и участвовали в розыгрыше ценных призов!

Как это было, смотрите в фотоотчёте https://vk.com/album-92120984_257812042

Всегда рады Вам и ждут на тест-драйв и за покупками в автосалоне Hyundai Темп Авто по адресу г. Аксай, ул. Западная 37В! Запись по телефону +7(863)268-88-88 и на сайте https://hyundai-tempauto.ru/test-drive

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