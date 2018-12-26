Декан факультета управления Южного федерального университета Татьяна Анопченко: «К нам сложно попасть, но вырваться из менеджмента еще сложнее!»

В 2014 году в Южном федеральном университете открылся факультет управления. В настоящее время здесь обучаются студенты по четырем направлениям: Менеджмент, Государственное и муниципальное управление, Прикладная информатика и Прикладная математика и информатика. Образовательные программы обеспечиваются высокопрофессиональными преподавателями и приглашенными практиками.

Несмотря на то, что времени с момента создания прошло немного, факультет зарекомендовал себя как самый динамично развивающийся и яркий. Создано научное студенческое объединение, преподаватели и учащиеся регулярно завоевывают кубки в различных творческих и спортивных мероприятиях.

В 2019 году на факультете управления открыт набор на направление «Менеджмент» в бакалавриате и магистратуре. Для магистрантов представлены различные программы: стратегическое управление, маркетинг, международный менеджмент, управление IT-проектами, энергоменеджмент. О том, как и чему учат современных управленцев, рассказывает декан факультета, доктор экономических наук, профессор Татьяна Юрьевна Анопченко.

- Насколько актуальна для России профессия управленца?

- Менеджер - это специалист по управлению процессами в бизнесе. Он выполняет разностороннюю творческую работу, связанную с планированием деятельности фирмы и ее отделов, распределением заданий и обязанностей между подчиненными, налаживанием и поддержанием контактов с деловыми бизнес-партнерами. По данному направлению идет подготовка управленцев нового поколения широкого профиля для разных областей практической деятельности: муниципального управления, банковской сферы, производства, торговли, консалтинга.

Сейчас наступила эра управления - в любой сфере не хватает грамотных кадров этой специальности. Неслучайно государством развивается множество социальных лифтов, в том числе олимпиады и конкурсы «Я-лидер», «Капитаны России», «Я - профессионал» и другие. В настоящее время формируется новая управленческая команда, элита общества, призванная решать самые серьезные задачи. Учиться на факультете управления было престижно всегда, а сейчас особенно актуально для всех, кто хочет в дальнейшем быть в мировом тренде. Кстати, у нас много иностранцев, в основном из стран Африки, из Китая и Палестины. Ребята очень активные! Наш магистр второго курса является послом от Южного федерального университета в КНР. Другой наш магистр - Президент ассоциации всех африканских студентов Ростовской области.

- Сложно ли поступить бюджетное место?

- Факультет у нас небольшой, вместе с заочниками это всего 750 студентов. Бюджетных мест выделяется немного, поэтому конкурс традиционно высокий. В 2018 году было зачислено всего 40 человек, из них 16 на бюджетные места. Минимальный проходной балл устанавливается по математике не менее 50 баллов, по русскому языку и обществознанию - не менее 60. Уровень подготовки наших абитуриентов крайне высокий - в этом году средний балл по предмету составил около 74. В 2019 году общий набор на первый курс будет всего 50 человек. К нам попадают избранные!

Для подготовки к поступлению на факультете управления действуют программы дополнительного образования по обществознанию и по менеджменту. Дополнительные баллы для поступающих в бакалавриат можно получить, проходя обучение в «Школе юного управленца» и участвуя в олимпиадах. Для поступающих в магистратуру проводятся олимпиады, конкурс портфолио, а также засчитывается победа в секции на ежегодной научной конференции факультета управления.

- В чем специфика обучения на факультете?

- Обучение идет по общему направлению - менеджмент. Далее в процессе учебы студенты самостоятельно определяют те дисциплины, которые они хотят слушать, тем самым выбирая свою специализацию. Кроме того, в университете существует неделя академической мобильности и индивидуальные образовательные траектории для студентов. Таким образом можно прослушать часть предметов и на других факультетах. Помимо этого, у нас происходит обмен с другими вузами, в том числе международный.

Наши студенты выезжают на учебу в Москву, Казань, а также за рубеж: в США, Великобританию, Германию, Швейцарию, Испанию, Бразилию и другие страны. Ребята мобильны, они имеют возможность посмотреть самые актуальные и современные практики либо выехать на защиту своих проектов. Вместе с тем мы приглашаем к себе зарубежных лекторов, способствуем тому, чтобы студентам нравилось учиться.

Всех ребят, которые поступили к нам, мы изначально рассматриваем как талантливых и креативных будущих управленцев. Но самое главное - относимся к ним с большим уважением и пытаемся помогать развиваться. Мы один из немногих факультетов, который живет по принципу одной большой и дружной семьи, в которой студенты и преподаватели общаются на равных. Всех абитуриентов встречаем с теплом и любовью! Факультет у нас небольшой, так что за ребятами у нас надежный присмотр.

- Где работают ваши выпускники?

- Везде! Потому что мы учим их приспосабливаться к любым изменениям внешней среды. Они способны думать и принимать креативные решения, поэтому востребованы в силовых ведомствах, органах власти, банковских структурах, торговле, производстве, консалтинге. Многие создают свой бизнес, некоторые находят себя за границей или строят карьеру в крупных международных компаниях.

Выпускники нашего факультета востребованы работодателями еще в процессе обучения, поэтому трудятся в различных сферах деятельности, например, управление интернационализацией бизнеса; управление инвестиционными проектами; государственно-муниципальное управление; управление финансами; аналитика; управление инновациями, маркетинг, брендинг, управление персоналом и других. К концу четвертого курса наши студенты практически все трудоустроены.

- С какими словами вы хотели бы обратиться к школьникам, которые стоят перед выбором?

- Дорогие абитуриенты, перед вами стоит нелегкая задача - выбор учебного заведения и будущей профессии. От принятого сегодня решения во многом зависит ваш профессиональный успех. Приглашаем вас на факультет управления Южного федерального университета! Помимо хорошей профессиональной подготовки, наши выпускники обладают компетенциями в сфере общения и взаимодействия в коллективе, повышают эффективность своего труда, используя собственные индивидуально-личностные качества, становятся эрудированным в смежных областях и имеют широкий кругозор, умеют принимать правильные решения в условиях дефицита информации и времени.

Чтобы больше узнать о программах, вы можете посетить наши дни открытых дверей, которые пройдут по адресу г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 200/1. Более подробную информацию можно посмотреть на сайте факультета http://management.sfedu.ru или позвонив по телефону 8(863) 218-4000 (доб.13-072; 13-106). Мы вас ждем!

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